Xe máy bốc cháy sau va chạm ở TPHCM, một người tử vong

TPO - Sau khi xảy ra va chạm, hai xe máy bốc cháy. Vụ tai nạn làm 1 người tử vong tại chỗ, người còn lại nguy kịch.

Ngày 11/1, Công an TPHCM đang phối hợp Công an phường Bình Dương điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người thương vong, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, trên đường 23B, đoạn qua phường Bình Dương, TPHCM xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy do hai người đàn ông điều khiển.

Xe máy bốc cháy sau va chạm

Sau khi xảy ra va chạm, hai xe máy dính vào nhau, bốc cháy, trong khi hai nạn nhân nằm bất động giữa đường.

Phát hiện vụ việc, người đi đường tới kiểm tra, phát hiện một người đã tử vong, người còn lại trong tình trạng nguy kịch nên nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an địa phương nhanh chóng đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, trích xuất camera an ninh trong khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân.