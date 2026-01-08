Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Quảng Trị, 3 thanh niên thương vong

TPO - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên QL1A đoạn qua xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Tại hiện trường, 3 thanh niên nằm bất động trên đường.

Theo các clip lan truyền trên mạng xã hội, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 11 giờ ngày 8/1. Rất có thể 3 thanh niên đi trên một xe máy và va chạm với ô tô khi qua ngã rẽ trên QL1A.

3 thanh niên nằm bất động trên đường, máu chảy nhiều ở đầu.

Hiện trường cho thấy, các nạn nhân nằm bất động trên đường, không thấy mũ bảo hiểm, máu chảy nhiều trên đầu. Người dân địa phương đã tới hiện trường, gọi xe đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Một số người nhận ra các thanh niên này là người địa phương và gọi điện cho người nhà thông báo sự việc. Sau đó, có một xe bán tải đã hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu, trước khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường.

Tiền Phong sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tai nạn khi có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.