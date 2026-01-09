Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội thử nghiệm hệ thống dự báo ô nhiễm không khí trong 9 ngày

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước diễn biến ô nhiễm không khí ngày càng phức tạp, thành phố Hà Nội đang triển khai thử nghiệm hệ thống dự báo sớm chất lượng không khí HanoiAir.

Sáng 9/1, theo số liệu từ hệ thống dự báo sớm chất lượng không khí Hà Nội (HanoiAir), chất lượng không khí ở thủ đô 9 ngày tới ở ngưỡng trung bình và kém.

HanoiAir là hệ thống dự báo sớm chất lượng không khí do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) triển khai thử nghiệm.

Đây là bước đi quan trọng nhằm chuyển từ ứng phó bị động sang quản lý chủ động, kịp thời cảnh báo và kích hoạt các giải pháp kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

anh-man-hinh-2026-01-09-luc-093521.png
Dự báo ô nhiễm Hà Nội trong những ngày tới. Ảnh chụp màn hình

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, HanoiAir được xác định là công cụ để kích hoạt hành động quản lý cụ thể. Trên cơ sở dự báo chất lượng không khí, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai đồng loạt các biện pháp cấp bách nhằm hạn chế phát sinh nguồn ô nhiễm.

Theo đó, Sở Xây dựng được yêu cầu tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp kiểm soát bụi tại các công trình xây dựng, đặc biệt là những dự án đang thi công xén vỉa hè, mở rộng lòng đường trong khu vực nội đô. Các biện pháp như tưới nước giảm bụi, rửa đường, phun sương phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, không mang tính đối phó.

Cùng với đó, Công an thành phố tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải xây dựng vi phạm quy định, làm phát tán bụi ra môi trường, gây mất trật tự đô thị. Đây là khâu được đánh giá có ý nghĩa quyết định trong việc giảm bụi thứ cấp - một trong những nguyên nhân khiến chất lượng không khí suy giảm nhanh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Vũ Xuân Tùng khẳng định, HanoiAir không phải để “tham khảo”, mà là cơ sở quan trọng cho điều hành thực tiễn. “Dự báo sớm chất lượng không khí phải gắn chặt với hành động cụ thể của từng ngành, từng địa phương. Khi hệ thống cảnh báo nguy cơ ô nhiễm gia tăng, các biện pháp kiểm soát bụi tại công trình xây dựng, tăng cường rửa đường, siết chặt vận chuyển vật liệu, hạn chế các nguồn phát thải ngoài trời phải được triển khai ngay, không chờ đến khi chỉ số AQI vượt ngưỡng xấu mới xử lý”, ông Tùng nói.

Trần Hoàng


