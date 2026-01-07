Chất lượng không khí chạm mức xấu, Chủ tịch TP Hải Phòng chỉ đạo khẩn

TPO - Trước diễn biến phức tạp và chỉ số chất lượng không khí chạm mức xấu trong thời gian gần đây, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương rà soát, kiểm tra và triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa ban hành chỉ thị, yêu cầu triển khai các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí nhằm cải thiện, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng sống, đảm bảo mục tiêu phát triển thành phố cảng xanh – văn minh – hiện đại.

Theo các đơn vị trực thuộc TP Hải Phòng, thời gian gần đây, môi trường không khí trên địa bàn thành phố có xu hướng chuyển biến phức tạp, tác động tiêu cực đến sức khỏe người dân, đặc biệt là nhóm người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh lý nền về hô hấp, tim mạch.

Theo khảo sát, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại một số thời điểm đã chạm mức “xấu” và “rất xấu”. Đặc biệt, trong tháng 11 và đầu tháng 12/2025, tần suất xuất hiện các ngày có chất lượng không khí ở mức “kém” và “xấu” có dấu hiệu gia tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tình trạng 'bão bụi' bủa vây cửa ngõ phía Nam TP Hải Phòng tháng 12/2025.

Nguyên nhân được xác định do khí thải từ hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp, xây dựng và hoạt động đốt mở (rác thải, phụ phẩm nông nghiệp). Các hoạt động dân sinh, kết hợp với các yếu tố khí tượng, thời tiết bất lợi mang tính liên vùng (gió yếu, hanh khô, nghịch nhiệt), làm giảm khả năng khuếch tán, khiến chất ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn tích tụ ở tầng thấp.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở NN&MT theo dõi chỉ số AQI để kịp thời thông tin, cảnh báo cho các sở ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai biện pháp ứng phó.

Khẩn trương rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, tập trung vào các nhóm có nguồn phát thải lớn, các làng nghề có công đoạn đốt và tái chế, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.

Sở Xây dựng rà soát, lập bản đồ các khu vực ô nhiễm bụi trọng điểm. Triển khai ngay các giải pháp phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc; yêu cầu chủ đầu tư các công trình xây dựng thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ môi trường bắt buộc.

Khi chỉ số AQI rất xấu trở lên, chỉ đạo tạm dừng hoặc hạn chế các hoạt động phát sinh bụi lớn như: phá dỡ, đào đắp quy mô lớn, vận chuyển vật liệu rời khối lượng lớn tại khu vực trường học, bệnh viện, khu dân cư tập trung. Đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất ban ngày và đầu giờ sáng.

Sở Công Thương chủ trì kiểm soát phát thải tại các cụm công nghiệp. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra trong phạm vi các khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng - kho bãi thuộc thẩm quyền quản lý, không để phát sinh “điểm nóng” bụi kéo dài trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Chủ tịch UBND thành phố giao lực lượng công an mở đợt cao điểm kiểm tra xe chở vật liệu rơi vãi, phương tiện quá hạn kiểm định hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, phối hợp UBND cấp xã tăng cường tuần tra, xử lý dứt điểm tình trạng đốt rác thải, phụ phẩm nông nghiệp trái phép, đặc biệt là vào ban đêm.