Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chất lượng không khí chạm mức xấu, Chủ tịch TP Hải Phòng chỉ đạo khẩn

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước diễn biến phức tạp và chỉ số chất lượng không khí chạm mức xấu trong thời gian gần đây, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương rà soát, kiểm tra và triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa ban hành chỉ thị, yêu cầu triển khai các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí nhằm cải thiện, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng sống, đảm bảo mục tiêu phát triển thành phố cảng xanh – văn minh – hiện đại.

Theo các đơn vị trực thuộc TP Hải Phòng, thời gian gần đây, môi trường không khí trên địa bàn thành phố có xu hướng chuyển biến phức tạp, tác động tiêu cực đến sức khỏe người dân, đặc biệt là nhóm người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh lý nền về hô hấp, tim mạch.

Theo khảo sát, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại một số thời điểm đã chạm mức “xấu” và “rất xấu”. Đặc biệt, trong tháng 11 và đầu tháng 12/2025, tần suất xuất hiện các ngày có chất lượng không khí ở mức “kém” và “xấu” có dấu hiệu gia tăng so với cùng kỳ năm trước.

tp-bui-2.jpg
tp-bui-9.jpg
tp-bui-11.jpg
Tình trạng 'bão bụi' bủa vây cửa ngõ phía Nam TP Hải Phòng tháng 12/2025.

Nguyên nhân được xác định do khí thải từ hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp, xây dựng và hoạt động đốt mở (rác thải, phụ phẩm nông nghiệp). Các hoạt động dân sinh, kết hợp với các yếu tố khí tượng, thời tiết bất lợi mang tính liên vùng (gió yếu, hanh khô, nghịch nhiệt), làm giảm khả năng khuếch tán, khiến chất ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn tích tụ ở tầng thấp.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở NN&MT theo dõi chỉ số AQI để kịp thời thông tin, cảnh báo cho các sở ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai biện pháp ứng phó.

Khẩn trương rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, tập trung vào các nhóm có nguồn phát thải lớn, các làng nghề có công đoạn đốt và tái chế, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.

Sở Xây dựng rà soát, lập bản đồ các khu vực ô nhiễm bụi trọng điểm. Triển khai ngay các giải pháp phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc; yêu cầu chủ đầu tư các công trình xây dựng thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ môi trường bắt buộc.

Khi chỉ số AQI rất xấu trở lên, chỉ đạo tạm dừng hoặc hạn chế các hoạt động phát sinh bụi lớn như: phá dỡ, đào đắp quy mô lớn, vận chuyển vật liệu rời khối lượng lớn tại khu vực trường học, bệnh viện, khu dân cư tập trung. Đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất ban ngày và đầu giờ sáng.

Sở Công Thương chủ trì kiểm soát phát thải tại các cụm công nghiệp. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra trong phạm vi các khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng - kho bãi thuộc thẩm quyền quản lý, không để phát sinh “điểm nóng” bụi kéo dài trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Chủ tịch UBND thành phố giao lực lượng công an mở đợt cao điểm kiểm tra xe chở vật liệu rơi vãi, phương tiện quá hạn kiểm định hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, phối hợp UBND cấp xã tăng cường tuần tra, xử lý dứt điểm tình trạng đốt rác thải, phụ phẩm nông nghiệp trái phép, đặc biệt là vào ban đêm.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #ô nhiễm không khí #ô nhiễm bụi #phát thải khí thải #rác thải #khu công nghiệp #vi phạm môi trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục