Hải Phòng tham vọng thành 'siêu cực' tăng trưởng mới

TPO - TP. Hải Phòng đang nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch thành phố, theo hướng chuyển dịch từ cấu trúc "đô thị trung tâm - hành lang ven biển" sang mô hình "đa trung tâm - đa hành lang - đa chuỗi giá trị", tích hợp không gian phát triển sau hợp nhất, tạo điều kiện hình thành một siêu cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch TP. Hải Phòng, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa họp bàn về định hướng điều chỉnh quy hoạch thành phố.

Việc điều chỉnh quy hoạch TP. Hải Phòng lần này được xem là một bản thiết kế phát triển mới, khác với các lần cập nhật kỹ thuật trước đây dựa trên nền tảng địa giới hành chính sau sáp nhập, mô hình quản trị và vai trò chiến lược mới của Hải Phòng đối với quốc gia.

Điểm mới cốt lõi của quy hoạch TP. Hải Phòng lần này là tái thiết kế theo mô hình thành phố đa cực - đa trung tâm - đa hành lang động lực. Dự kiến, thành phố sẽ chuyển dịch từ cấu trúc “đô thị trung tâm - hành lang ven biển” đơn thuần sang mô hình “đa trung tâm - đa hành lang - đa chuỗi giá trị”.

Việc điều chỉnh nhằm đồng bộ hóa Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hải Phòng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030). Quy hoạch tích hợp các yêu cầu mới về kinh tế xanh, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo theo các Nghị quyết của Trung ương, giai đoạn 2024-2025.

Quy hoạch điều chỉnh lần này có điểm đặc biệt đó là khả năng tích hợp không gian phát triển sau khi hợp nhất, tạo điều kiện hình thành một siêu cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Hồng.

TP Hải Phòng hướng tới xây dựng chuỗi giá trị liên tỉnh kết nối chặt chẽ giữa: Cảng biển - logistics - công nghiệp chế biến - công nghệ cao và Nông nghiệp công nghệ cao. Đây là hướng tiếp cận liên vùng mà quy hoạch cũ chưa có điều kiện thực hiện.

Các chuyên gia, thành viên trong Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch TP. Hải Phòng đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc về mục tiêu, nguyên tắc pháp lý và cách thức đánh giá tiềm năng nổi trội của Hải Phòng để hoàn thiện bản quy hoạch.

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - nhấn mạnh, tầm quan trọng của việc hoàn thiện quy hoạch nhằm phát huy tối đa lợi thế trong không gian kinh tế đô thị mở rộng sau hợp nhất.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các sở ngành liên quan và đơn vị tư vấn tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu. Việc chỉnh sửa, bổ sung cần bám sát thực tiễn để quy hoạch thực sự trở thành công cụ định hướng giúp Hải Phòng phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự bứt phá chung của đất nước trong giai đoạn mới.