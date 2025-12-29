Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vai trò doanh nghiệp dẫn đầu về đồng hành và hỗ trợ khách hàng năm 2025

Global Banking & Finance Awards là hệ thống giải thưởng uy tín thường niên, được tổ chức bởi Global Banking & Finance Review - tạp chí tài chính hàng đầu tại London, Vương quốc Anh. Giải thưởng này đã trở thành thước đo quốc tế nhằm tôn vinh các tổ chức tài chính xuất sắc, sở hữu chiến lược đột phá và cam kết bền vững về giá trị khách hàng. Quy trình đánh giá khách quan từ đội ngũ chuyên gia phân tích thị trường giúp giải thưởng phản ánh chân thực những đổi mới và thành tựu vượt trội của doanh nghiệp trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Tại Global Banking & Finance Awards 2025, Bảo hiểm Bảo Việt đã được vinh danh ở một hạng mục đặc biệt, duy nhất được thiết kế để vinh danh doanh nghiệp đã thể hiện bản lĩnh dẫn dắt và sự tận tụy tuyệt đối trong suốt hành trình đồng hành cùng khách hàng. Giải thưởng là sự khẳng định rõ nét triết lý hành động nhất quán của Bảo hiểm Bảo Việt: đồng hành cùng khách hàng bằng những giải pháp thiết thực, kịp thời và hiệu quả, đặc biệt là trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai và rủi ro.

Chuẩn mực quốc tế cho năng lực đồng hành bền vững

Chia sẻ về dấu mốc này, ông Đoàn Việt Trang - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết:

“Giải thưởng Doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu Việt Nam về đồng hành và hỗ trợ khách hàng là sự ghi nhận có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định nhất quán định hướng lấy khách hàng làm trung tâm mà Bảo hiểm Bảo Việt đã kiên định theo đuổi trong suốt hành trình 60 năm hình thành và phát triển.

Là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên và lâu đời nhất tại Việt Nam, ‘đồng hành cùng khách hàng’ là giá trị cốt lõi đã thấm sâu vào văn hóa vận hành, vào từng quyết định và từng điểm chạm dịch vụ của Bảo hiểm Bảo Việt. Chỉ khi thực sự chia sẻ, thấu hiểu và kịp thời giải quyết những lo lắng của khách hàng, doanh nghiệp bảo hiểm mới có thể xây dựng niềm tin bền chặt, dài hạn và qua đó góp phần kiến tạo một tương lai an toàn, vững vàng hơn cho cộng đồng và cho mỗi người dân Việt Nam.”

Nền tảng vững chắc cho năng lực phục vụ toàn diện

Năm 2025, Việt Nam phải đối mặt với nhiều hiện tượng thiên tai cực đoan, đặc biệt là các đợt bão lũ trên diện rộng. Trong bối cảnh đó, Bảo hiểm Bảo Việt đã thể hiện vai trò và trách nhiệm của thương hiệu bảo hiểm quốc gia trong công tác hỗ trợ và giải quyết quyền lợi bảo hiểm, khi chủ động triển khai lực lượng từ sớm tại các khu vực dự báo chịu ảnh hưởng.

Các lực lượng nghiệp vụ và giám định được chủ động tăng cường, hệ thống đường dây nóng 24/7 vận hành ở mức sẵn sàng cao nhất, các tổ công tác hiện trường túc trực liên tục nhằm rút ngắn tối đa thời gian tiếp cận, giám định và chi trả bồi thường. Xuyên suốt thời điểm trước, trong và sau mỗi đợt thiên tai, Bảo hiểm Bảo Việt triển khai đồng bộ các hoạt động phòng ngừa, cảnh báo sớm và ứng phó kịp thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc cập nhật thông tin rủi ro, hỗ trợ người dân giảm thiểu tổn thất và từng bước khắc phục hậu quả.

Cách tiếp cận toàn diện theo chu trình rủi ro này không chỉ bảo đảm dịch vụ được duy trì thông suốt, mà còn thể hiện rõ cam kết nhất quán của Bảo hiểm Bảo Việt trong việc đặt quyền lợi và sự an tâm của khách hàng ở vị trí trung tâm, ngay cả trong những thời điểm thử thách nhất.

Cũng trong năm 2025, Bảo hiểm Bảo Việt đã đặc biệt chú trọng củng cố và mở rộng năng lực hiện trường, nâng cao tính trực tiếp đồng hành cùng khách hàng tại các điểm nóng về rủi ro. Doanh nghiệp đã triển khai đồng bộ giải pháp bằng việc thành lập mới và nâng cấp hàng loạt phòng, trung tâm giám định tập trung tại các khu vực trọng điểm như Đà Nẵng, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, bên cạnh 2 trung tâm giám định theo mô hình tập trung đã có trước đó tại Hà Nội và TP.HCM từ năm 2016. Mạng lưới này được xây dựng theo mô hình phản ứng nhanh với đội ngũ giám định viên giàu chuyên môn, sẵn sàng rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, thẩm định và hỗ trợ khách hàng, đồng thời đáp ứng yêu cầu xử lý đồng thời các vụ tổn thất lớn, phức tạp trên diện rộng.

Bảo hiểm Bảo Việt hiện dẫn đầu thị phần tại 4/6 nghiệp vụ trọng điểm gồm y tế - con người, xe cơ giới, hàng hóa và hàng không - các phân khúc đòi hỏi chuẩn mực cao về năng lực chi trả và dịch vụ khách hàng. Đây là nền tảng cốt lõi giúp Bảo hiểm Bảo Việt duy trì chất lượng dịch vụ ổn định và năng lực đồng hành dài hạn với khách hàng, ngay cả trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Tính đến cuối năm 2025, Bảo hiểm Bảo Việt ghi nhận mức tăng trưởng tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 6,5%, phản ánh năng lực khai thác ổn định và hiệu quả. Đáng chú ý, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm tăng 99%, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của doanh nghiệp trong hệ thống tái bảo hiểm - lĩnh vực chỉ các doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực tài chính vững và năng lực đánh giá rủi ro chuyên sâu mới có thể đảm nhiệm. Cùng với đó, mạng lưới tái bảo hiểm quốc tế uy tín mà Bảo hiểm Bảo Việt hợp tác là nền tảng để doanh nghiệp tham gia bảo vệ các dự án có giá trị lớn, tính chất phức tạp như công trình trọng điểm quốc gia, năng lượng, vận tải biển và các rủi ro đặc thù.

Chính sự kết hợp giữa quy mô doanh thu, năng lực tài chính và hệ thống tái bảo hiểm bài bản đã tạo ra lợi thế mà không phải doanh nghiệp bảo hiểm nào cũng có thể sở hữu. Điều này không chỉ giúp Bảo hiểm Bảo Việt duy trì vị thế dẫn dắt thị trường, mà còn là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp cam kết đồng hành lâu dài, bảo vệ quyền lợi khách hàng một cách nhất quán và bền vững.

Khẳng định vai trò dẫn dắt và giá trị thương hiệu quốc gia

Giải thưởng Doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu Việt Nam về đồng hành và hỗ trợ khách hàng 2025 không chỉ phản ánh nỗ lực trong riêng một năm, mà là sự ghi nhận tiếp nối cho một hành trình dài hạn mà Bảo hiểm Bảo Việt kiên định theo đuổi ngay từ những ngày đầu thành lập. Nhiều năm liên tiếp, doanh nghiệp được vinh danh giải thưởng quốc tế về chất lượng dịch vụ như danh hiệu Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất Châu Á (Global Brands Magazine) và Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ mang lại sự hài lòng và hạnh phúc cho khách hàng (Global Banking & Finance Review). Chuỗi vinh danh nhất quán này là minh chứng rõ nét cho chiến lược xuyên suốt của doanh nghiệp trong việc đầu tư bài bản vào trải nghiệm khách hàng và năng lực đồng hành dài hạn, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Bảo hiểm Bảo Việt cam kết tiếp tục đồng hành cùng khách hàng mọi lúc, mọi nơi thông qua hệ thống hỗ trợ 24/7 tại Hotline 1800 1118 / (024) 35 73 05 05, website baovietonline.com.vn, cùng mạng lưới công ty thành viên và đại lý trên toàn quốc - sẵn sàng bảo vệ khách hàng trước mọi rủi ro và biến động của cuộc sống.