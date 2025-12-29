Lý do đổ vỡ loạt thương vụ thoái vốn

TPO - Hàng loạt phiên đấu giá cổ phần gần đây đã không đủ điều kiện tổ chức do thiếu vắng nhà đầu tư đăng ký mua. Nguyên nhân là khoảng cách quá lớn giữa giá chào bán và giá thị trường.

Tuần này, có 10 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Đáng chú ý, cả 10 công ty này đều trả cổ tức bằng tiền, cao nhất là 30% và thấp nhất là 3%.

Không có nhà đầu tư

Thị trường chứng khoán đang hàng loạt đổ vỡ khi thoái vốn Nhà nước. Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), hàng loạt phiên đấu giá cổ phần đã không đủ điều kiện tổ chức do thiếu vắng nhà đầu tư đăng ký mua.

Cụ thể, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đấu giá 6,05% vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB). Với mức giá khởi điểm 18.239 đồng/cổ phiếu - cao hơn thị giá tới 40% - tương ứng tổng giá trị khoảng 3.441 tỷ đồng. Tuy nhiên, thương vụ này không thu hút bất kỳ sự quan tâm nào từ nhà đầu tư.

VNPT chưa đấu giá được 6,05% vốn tại MSB.

Theo kế hoạch, HNX sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của MSB do VNPT sở hữu vào ngày 26/12. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 19/12) không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần nên phiên đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

VNPT cũng từng dự kiến bán toàn bộ hơn 10 triệu cổ phiếu tại Công ty CP Viễn thông - Tin học Bưu điện, tương ứng 31,43% vốn điều lệ. Lô cổ phần này được chào bán với giá khởi điểm 74.106 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị theo giá khởi điểm lên tới gần 750 tỷ đồng nhưng phiên đấu giá không đủ điều kiện tổ chức.

Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) chào bán toàn bộ 33.545 cổ phần của Công ty CP Vicem Vận tải Hoàng Thạch với mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần và giá khởi điểm cho toàn bộ lô cổ phần được xác định ở mức 10,43 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào 10h30 ngày 23/12 nhưng không có ai mua.

Tại Công ty CP Tấm lợp - Vật liệu Xây dựng Đồng Nai, Vicem dự kiến bán đấu giá 3.402.366 cổ phần, giá khởi điểm 51,68 tỷ đồng nhưng cũng không có nhà đầu tư nào tham gia.

Tổng công ty Trực thăng Việt Nam cũng muốn đấu giá lô cổ phần của Tổng công ty CP Bảo hiểm Toàn Cầu. Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào 22/12 nhưng đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc, không có nhà đầu tư đăng ký mua lô cổ phần.

Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) cũng không tổ chức được phiên đấu giá lô cổ phần của Công ty CP Dalatbeco. Trước đó, Vinataba dự kiến chào bán công khai 502.620 cổ phần với giá khởi điểm hơn 9,9 tỷ đồng và bước giá 100.000 đồng/cổ phần...

VietinBank cũng không đấu giá được cổ phần tại Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Ngoài ra, hàng loạt thương vụ đấu giá gần đây cũng không thành công như VietinBank đấu giá cổ phần tại Công ty CP Cảng Sài Gòn, SCIC đấu giá cả lô cổ phần của Cienco 8, Petrovietnam chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty CP Phát triển Đông Dương Xanh và Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Việt Nam…

Theo các chuyên gia, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự thất bại của các phiên đấu giá là khoảng cách quá lớn giữa giá chào bán và giá thị trường. Do đó, nhiều nhà đầu tư không mặn mà.

S.S.G rút khỏi Seaprodex

Công ty CP Tập đoàn S.S.G vừa báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex - mã chứng khoán: SEA). Cụ thể, Tập đoàn SSG đã bán toàn bộ hơn 14,9 triệu cổ phiếu SEA, tương ứng 11,92% vốn điều lệ Seaprodex.

S.S.G thoái vốn khi mới trở thành cổ đông lớn của Seaprodex được 4 tháng sau khi mua vào 14,9 triệu cổ phiếu trong phiên 22/8 từ Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ (Red Capital).

Tại thời điểm 30/9, cổ đông lớn nhất tại Seaprodex là SCIC sở hữu 63,38% vốn, Công ty CP Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán: GEX) sở hữu 2,42% vốn điều lệ Seaprodex.

Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã chứng khoán: VPI) vừa thông qua nghị quyết về chủ trương góp vốn vào Công ty CP Union Success Việt Nam. Tính đến 30/9, Union Success Việt Nam là công ty con gián tiếp của VPI với tỷ lệ lợi ích 93,69% và tỷ lệ biểu quyết 98,16%.

Văn Phú liên tục hút trăm tỷ từ trái phiếu.

Ngoài ra, Văn Phú phê duyệt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 150 tỷ đồng. Theo phương án phát hành, Văn Phú sử dụng cổ phiếu thuộc quyền sở hữu của ông Tô Như Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPI và Công ty CP Đầu tư THG Holdings (bên liên quan của VPI) làm tài sản bảo đảm.

Hồi cuối tháng 10, Văn Phú đã phát hành 1.350 trái phiếu mã VPI12503, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu để huy động 135 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 31/10/2028, lãi suất cố định 10%/năm.

Đáng chú ý, Văn Phú sử dụng cổ phiếu VPI thuộc quyền sở hữu của ông Tô Như Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị VPI và của Công ty CP Đầu tư THG Holdings (bên liên quan của Văn Phú) làm tài sản bảo đảm của trái phiếu và công ty cũng đã thông qua giao dịch với các bên liên quan khác (nếu có) đối với trái phiếu.

Công ty CP Traphaco (mã chứng khoán: TRA) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền với tỷ lệ 20%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.000 đồng. Với hơn 41 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TRA cần chi khoảng 83 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này.

Ngày 30/12, Công ty CP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (mã chứng khoán: VLB) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 30%. Với khối lượng chứng khoán đang lưu hành là hơn 46 triệu, VLB phải chi khoảng 140 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.