Cổ phiếu TSA sẽ 'xông đất' HoSE năm 2026

TPO - Hơn 40 triệu cổ phiếu TSA của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn sẽ giao dịch trên HoSE vào ngày 7/1/2026, với giá tham chiếu 13.800 đồng/cổ phiếu.

Tuần qua, VN-Index tăng 25,49 điểm lên 1.729,8 điểm. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 141.095 tỷ đồng, tăng gần 48% so với tuần trước. Ngược lại, HNX-Index kết tuần ở mức 250,53 điểm, giảm 3,44 điểm so với tuần trước đó. Thanh khoản trên HNX cũng sôi động hơn, với tổng giá trị giao dịch đạt 7.781 tỷ đồng, tăng gần 27% so với tuần trước.

Trên sàn HoSE, khối ngoại mua ròng 47,5 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 1.765 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 6,7 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 137 tỷ đồng.

Với thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp với 1,47 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 63 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 22 - 26/12 trên toàn thị trường, khối ngoại mua ròng 39,3 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 1.566 tỷ đồng.

Vốn hóa 557 tỷ đồng

Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn (mã chứng khoán: TSA) sẽ đưa hơn 40 triệu cổ phiếu giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vào ngày 7/1/2026, với giá tham chiếu 13.800 đồng/cổ phiếu. Ước tính, vốn hóa của TSA ngày chào sàn khoảng 557 tỷ đồng. Như vậy, TSA là cổ phiếu xông đất HoSE năm 2026.

Trước đó, ngày 25/12, cổ phiếu TSA đã có phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM và đóng cửa tại mức giá 14.000 đồng/cổ phiếu. Xây lắp Trường Sơn được thành lập ngày 29/8/2002 với vốn điều lệ ban đầu 1,2 tỷ đồng và liên tục tăng vốn lên hơn 404 tỷ đồng, gấp 336 lần so với thời điểm thành lập.

Đáng chú ý, trước khi đưa cổ phiếu lên Upcom, ông Nguyễn Văn Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị TSA - đã bán ra 75% vốn, giảm tỷ lệ sở hữu từ 95% xuống còn 20% vốn điều lệ.

Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu tối đa 2.800 trái phiếu, tương ứng 280 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và mục đích phát hành để cơ cấu lại nợ.

Ngoài ra, CII cũng thông qua phát hành tối đa 5.000 trái phiếu, tương đương 500 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng. Đây là trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng và mục đích đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Ông Trần Thọ Thắng - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIC (mã chứng khoán: CKG) - đăng ký bán 2,3 triệu cổ phiếu CKG vì nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch bán dự kiến được ông Thắng thực hiện trong giai đoạn 31/12 đến ngày 29/1/2026, thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận qua sàn. Nếu bán thành công, ông Thắng sẽ giảm sở hữu tại CKG từ xuống còn gần 9,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,1% vốn điều lệ).

Việc muốn bán lượng lớn cổ phiếu đang nắm giữ cũng diễn ra không lâu sau khi ông Thắng rời khỏi chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện pháp luật CKG vào ngày 10/12. Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Xuân Dũng được bổ nhiệm thay thế cho ông Thắng.

Thu về ngàn tỷ

Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã chứng khoán: KSB) thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, hơn 114 triệu cổ phiếu KSB sẽ được chào bán với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ 1:1.

Số tiền thu được hơn 1.140 tỷ đồng dự kiến sẽ được dùng để tái cấu trúc các khoản vay nợ vay ngân hàng và trái phiếu, trả nợ vay dài hạn công ty con và thanh toán các nghĩa vụ phải trả khác. SB dự kiến tiến hành chào bán trong quý I - II/2026.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank - mã chứng khoán: VBB) vừa công bố kết quả đợt chào bán gần 271 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc đợt chào bán, có gần 256 triệu cổ phiếu được phân phối cho 603 nhà đầu tư, tương đương tỷ lệ phân phối thành công hơn 94%, còn lại hơn 15 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ bị hủy bỏ và không thực hiện chào bán tiếp.

VietBank chào bán thành công gần 256 triệu cổ phiếu.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 2.558 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ VietBank lên gần 10.769 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành nâng từ mức 821 triệu lên gần 1,08 tỷ cổ phiếu VBB.

Công ty CP Chứng khoán VPS (mã chứng khoán: VCK) thông qua giá chào bán và điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành gần 162 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, thời gian bị hạn chế chuyển nhượng từ 1 năm tăng lên 18 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chào bán gần 162 triệu cổ phiếu riêng lẻ ở mức 50.000 đồng/ cổ phiếu.

Có 5 nhà đầu tư tham gia mua được công bố, gồm bà Nguyễn Thị Hương (40 triệu cổ phiếu), bà Nguyễn Ngọc Linh (39,51 triệu cổ phiếu), ông Đỗ Văn Thăng (35 triệu cổ phiếu), ông Nguyễn Quang Huy (27 triệu cổ phiếu) và bà Đoàn Thu Phương (20,34 triệu cổ phiếu).

VCK kỳ vọng huy động gần 8.100 tỷ đồng, số tiền này dùng để tăng vốn hoạt động, phục vụ cho vay giao dịch ký quỹ (margin), giải ngân trong năm 2025 hoặc 2026.

Trước đó, VCK đã hoàn tất phát hành 710 triệu cổ phiếu thưởng vào ngày 10/10 và chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 202 triệu cổ phiếu với giá 60.000 đồng/ cổ phiếu trong ngày 17/11, nâng quy mô lên hơn 1,48 tỷ cổ phiếu.

Dự kiến, sau đợt chào bán riêng lẻ gần 162 triệu cổ phiếu, VCK tiếp tục nâng số lượng lưu hành lên hơn 1,64 tỷ cổ phiếu, tương ứng quy mô vốn điều lệ hơn 16.400 tỷ đồng.