Cuộc cách mạng chuyển mình của ngành Thuế: Bài 3: Ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Thuế

Trong cuộc cách mạng ngành thuế, công nghệ thông tin đóng vai trò hàng đầu. Hàng loạt ứng dụng, cổng thông tin mới được triển khai, nâng cấp như: Etax Mobile, thủ tục hành chính, Chatbot AI, cổng trải nghiệm giúp hộ kinh doanh làm quen.

Hàng loạt ứng dụng mới hỗ trợ người nộp thuế

Ban Chuyển đổi số (CĐS) Cục Thuế đã nâng cấp các ứng dụng (thủ tục hành chính, eTax Mobile) dành cho hộ, cá nhân kinh doanh kê khai và mở Cổng trải nghiệm giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh làm quen, diễn tập, giả định chính sách.

Thông tin về người nộp thuế (NNT) và dữ liệu sẽ do người sử dụng tự khai báo và tự trải nghiệm. Trên Cổng trải nghiệm, NNT có thể thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, hoàn thuế; ứng dụng đáp ứng điều hướng để hộ, cá nhân kinh doanh lựa chọn tờ khai phù hợp theo các ngưỡng doanh thu (dưới 200 triệu đồng, từ 200 triệu đến 3 tỷ đồng, từ 3 tỷ đến 50 tỷ đồng và trên 50 tỷ đồng).

Ngoài ra, Cổng trải nghiệm có chuyên mục “Hỗ trợ” để tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, phản hồi của NNT và có liên kết sang Cổng thông tin hỗ trợ doanh nhân để NNT có thể xem được các tài liệu hướng dẫn liên quan.

Cục Thuế công bố Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân.

Ông Phạm Quang Toàn – Trưởng ban CĐS Cục Thuế cho biết, triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đáp ứng 100% thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Theo đó, TTHC nộp qua phương thức điện tử, người nộp thuế có thể thực hiện bất kỳ thủ tục hành chính nào thuộc lĩnh vực thuế, tại bất kỳ địa điểm nào, thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC chỉ với kết nối internet. Hồ sơ sẽ được tự động chuyển đến cơ quan, cán bộ thuế có thẩm quyền để giải quyết.

Đối với các TTHC nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa, Trung tâm hành chính công, hoặc qua đường bưu chính ở bất kỳ địa điểm nào, không phụ thuộc địa giới hành chính cấp tỉnh hoặc trên toàn quốc. Sau khi tiếp nhận, cán bộ thuế sẽ cập nhật và số hóa hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Hệ thống sẽ tự động chuyển hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý để giải quyết và trả kết quả cho người nộp thuế qua email, bưu chính hoặc trực tiếp tại bộ phận một cửa, mà không bắt buộc người nộp thuế phải đến đúng cơ quan quản lý theo địa bàn.

Đến nay, cơ quan Thuế đang quản lý 223 thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, 217 thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 3 thủ tục trực tuyến một phần và 3 thủ tục đủ điều kiện trực tuyến toàn trình. Trong 6 tháng cuối năm 2025, đã có hơn 13 triệu hồ sơ TTHC phát sinh gửi tới cơ quan thuế.

Trung tâm giám sát hệ thống công nghệ thông tin ngành Thuế.

Thuế TP Hà Nội cho biết, áp dụng giải pháp công nghệ trong việc quản lý rủi ro về hóa đơn đã giảm thiểu các tình trạng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, gian lận thuế, trốn thuế. Hệ thống thuế điện tử Etax được triển khai, hỗ trợ NNT thực hiện các nghĩa vụ kê khai và nộp thuế, các dịch vụ thuế điện tử trên một hệ thống duy nhất: chủ động tra cứu các hồ sơ đã gửi đến cơ quan thuế, các thông báo xử lý kết quả hồ sơ thuế, tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế...

Mỗi năm hệ thống xử lý hàng triệu giao dịch về kê khai, nộp thuế trên hệ thống, 99,7% DN đang hoạt động khai thuế qua mạng, trên 99,5% DN thực hiện nộp thuế điện tử.

Bước đột phá Chatbot AI

Để hỗ trợ cán bộ thuế các cấp tra cứu nhanh các thông báo nâng cấp ứng dụng, Ban CĐS đã xây dựng và triển khai ứng dụng Chatbot AI - Tra cứu thông báo nâng cấp, hoạt động như một "trợ lý ảo" chuyên trách về việc hỗ trợ tra cứu các nội dung nâng cấp ứng dụng .

Chatbot được "huấn luyện" dựa trên toàn bộ dữ liệu hiện có và sẽ được cập nhật liên tục theo lần nâng cấp. Cụ thể: thông báo nâng cấp; nội dung nâng cấp chi tiết theo từng ứng dụng; tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết cho từng phiên bản của mỗi ứng dụng; Các tài liệu cài đặt, tài liệu triển khai... Người dùng có thể tương tác với Chatbot bằng ngôn ngữ tự nhiên, đặt câu hỏi. Hiện trung bình mỗi ngày có từ 200-500 câu hỏi từ cán bộ thuế.

Thuế TP Hà Nội triển khai thí điểm ứng dụng Trợ Lý Ảo hỗ trợ người nộp thuế.

Trên cơ sở Chatbot tra cứu nội dung nâng cấp, Ban CĐS tiếp tục nâng cấp hệ thống để cho phép Chatbot trả lời các câu hỏi liên quan đến dữ liệu NNT. Ngày 06/12/2025, Ban CĐS đã triển khai Ứng dụng Chatbot – Hỗ trợ NNT tích hợp trên hệ thống eTax Mobile. Đây là công cụ hỗ trợ thông minh, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, được thiết kế giúp NNT tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác và thuận tiện mọi lúc, mọi nơi. Với khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên và phản hồi theo ngữ cảnh, Chatbot - Hỗ trợ NNT đem lại trải nghiệm tra cứu và giải đáp về thuế hiện đại, thân thiện và hiệu quả.

Ứng dụng Chatbot – Hỗ trợ NNT cho phép tra cứu thông tin thuế tức thời như thông tin người phụ thuộc; thông tin quyết toán thuế; nghĩa vụ thuế (số nợ thuế, số thuế đã nộp, số thuế phải nộp); nghĩa vụ tài chính về đất đai và lệ phí trước bạ phương tiện; thông tin nộp thừa, phạt chậm nộp; quyết định miễn giảm, hoàn thuế; thông tin cưỡng chế nợ thuế; thông báo tạm hoãn xuất nhập cảnh.

Bên cạnh đó, Chatbot còn hướng dẫn sử dụng một số chức năng trên ứng dụng eTax Mobile như nộp thuế, nộp thuế thay,... Ngoài việc hỏi đáp bằng văn bản, Chatbot còn tương tác thông minh, hỏi đáp bằng giọng nói, nghe câu trả lời bằng âm thanh, cho phép người dùng đánh giá (thích/không thích), gửi góp ý chi tiết để cải thiện, nâng cao chất lượng hệ thống.

Tại Hà Nội, tỷ lệ đăng ký tài khoản giao dịch điện tử đạt 98%, tỷ lệ Etax mobile đạt 85%. Hà Nội cũng triển khai thủ tục "Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế với NNT là cá nhân không kinh doanh" qua Cổng dịch vụ công quốc gia.