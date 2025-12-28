Cuộc cách mạng chuyển mình của ngành Thuế: Bài 2: Song hành hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai

Dấu ấn đặc biệt của ngành Thuế năm 2025 là hành trình đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai. Với sự song hành của ngành Thuế, số hộ kinh doanh tăng lên hơn 4,1 triệu hộ, hơn 18.000 hộ chuyển sang kê khai trước thời hạn, góp phần giúp số thu ngân sách tăng vọt.

Hơn 18.000 hộ kinh doanh chuyển đổi trước hạn

Ngay từ đầu năm 2025, ngành thuế đã ban hành đề án đổi mới quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chuyển từ cơ chế khoán sang tự tính, tự khai, tự nộp, quản lý dựa trên dữ liệu tập trung. Đồng thời mở rộng diện bao quát và tăng cường theo dõi tiến độ triển khai. Việc phối hợp giữa Bộ Tài chính, các địa phương và Bộ Công an trong quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả chống thất thu.

Bà Lê Thị Chinh – Phó trưởng ban Nghiệp vụ (Cục Thuế) cho biết, ngành thuế đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp cho người nộp thuế thông qua nhiều kênh khác nhau. Đường dây nóng được duy trì 24/7 để tiếp nhận và giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh. Cơ quan thuế cũng chủ động kết nối với các hiệp hội ngành nghề, đại lý thuế, doanh nghiệp kế toán-kiểm toán nhằm tổ chức tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho hộ kinh doanh; đồng thời vận động các doanh nghiệp công nghệ cung cấp phần mềm với mức ưu đãi trong giai đoạn chuyển đổi.

Cùng với đó, hạ tầng công nghệ thông tin và các hệ thống quản lý thuế điện tử tiếp tục được hoàn thiện, bảo đảm kết nối thông suốt giữa cơ quan thuế và người nộp thuế. Các thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế được chuẩn hóa và thực hiện hoàn toàn trên môi trường số. Đáng chú ý, Cục Thuế đã xây dựng Cổng trải nghiệm dành riêng cho hộ kinh doanh, cho phép người nộp thuế thao tác thử và làm quen với quy trình kê khai trước khi chính thức áp dụng.

Cán bộ Thuế hướng dẫn để hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai.

Đến cuối năm 2025, có hơn 18,3 nghìn hộ kinh doanh đang áp dụng thuế khoán tự nguyện chuyển sang phương pháp kê khai trước thời hạn quy định. Bên cạnh đó, hơn 3,2 nghìn hộ kinh doanh đã thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động lên doanh nghiệp. Đáng chú ý, cơ bản toàn bộ hộ và cá nhân kinh doanh đã được tiếp cận đầy đủ thông tin, sẵn sàng thực hiện kê khai thuế theo phương thức mới từ ngày 1/1/2026.

Thuế TP Hà Nội dẫn đầu cả nước trong công tác quản lý hộ kinh doanh. Đến cuối năm 2025, Hà Nội quản lý 354.461 hộ, tăng 51% so với cuối năm 2024. Số thu ngân sách đạt 5.539 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.

“Công tác kiểm tra năm 2025 đã chứng minh rõ: dữ liệu là nền tảng, quản lý rủi ro là phương pháp, phối hợp liên ngành là điều kiện và xử lý nghiêm minh là yếu tố tạo niềm tin. Đây là kinh nghiệm quan trọng cần tiếp tục phát huy giai đoạn triển khai mô hình quản lý hộ kinh doanh theo kê khai từ năm 2026”, Thuế TP Hà Nội cho biết.

Số lượng hộ kinh doanh năm 2024 tăng mạnh so với năm 2025

Nhờ các giải pháp đồng bộ, ước thu ngân sách từ khu vực hộ kinh doanh trong năm 2025 đạt khoảng 32.840 tỷ đồng. Số thu này tăng 37,5% so với năm 2024 và cao hơn gần 65,2% so với năm 2023. Kết quả này cho thấy tác động tích cực của việc chuẩn hóa dữ liệu, mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử và chuyển đổi phương thức quản lý thuế theo hướng minh bạch, hiện đại.

Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ

Ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế cho biết, ngành thuế đang đẩy mạnh truyền thông, đối thoại và tổ chức nhiều tọa đàm nhằm giúp người nộp thuế hiểu rõ quy định và chủ động thực hiện nghĩa vụ. Cùng với đó, ngành thuế sẽ phân nhóm hộ kinh doanh theo quy mô và điều kiện hoạt động, kết nối với các nhà cung cấp phần mềm kế toán, khai thuế phù hợp. Qua đó hỗ trợ quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi hơn.

Theo ông Sơn, từ năm 2026, ngành Thuế sẽ thực hiện chuyển đổi toàn diện từ phương thức thuế khoán sang phương thức kê khai đối với hộ kinh doanh. Ngành Thuế hiểu rõ mong muốn của các hộ kinh doanh là chấp hành tốt pháp luật và nghĩa vụ thuế, song nhiều trường hợp còn thiếu công cụ, kỹ năng và chưa quen với phương thức kê khai điện tử.

Vì vậy, quan điểm xuyên suốt của ngành Thuế là hỗ trợ, đồng hành và hướng dẫn cụ thể, theo phương châm "cầm tay chỉ việc". Từ đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để hộ, cá nhân kinh doanh yên tâm và tự tin khi thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương thức kê khai.

Ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế cho biết sẽ ỗ trợ, đồng hành và hướng dẫn cụ thể, theo phương châm "cầm tay chỉ việc".

Cục Thuế cho biết, năm 2026 sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp phát triển các nền tảng hỗ trợ hộ kinh doanh. Cơ quan thuế nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, công cụ hỗ trợ kê khai, nộp thuế trên nền tảng số, giảm tối đa thao tác thủ công cho hộ kinh doanh. Việc sử dụng Etax Mobile và các dịch vụ điện tử được mở rộng. Tích hợp, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh trên toàn quốc.

Cơ quan thuế sẽ giám sát tuân thủ hộ kinh doanh khi chuyển sang kê khai theo phương pháp rủi ro, sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung. Đồng thời xây dựng bộ tiêu chí đánh giá rủi ro và cơ chế kiểm tra giám sát phù hợp. Cơ quan thuế phối hợp UBND, các cơ quan ban ngành nhằm quản lý đầy đủ, thu đúng, thu đủ nghĩa vụ thuế phát sinh, chống sót lọt.

“Cơ quan thuế tăng cường hiệu quả phối hợp với chính quyền các cấp và các ngành liên quan trong quản lý hộ kinh doanh. Xây dựng đội ngũ công chức thuế có trình độ, kỹ năng và phẩm chất với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, Cục Thuế cho biết.