Chứng khoán tuần cuối cùng năm 2025 còn nhịp 'rũ' hàng?

TPO - Thị trường chứng khoán sẽ khép lại năm 2025 trong tuần giao dịch tới - một năm đặc biệt với nhiều kỷ lục mới được thiết lập. Tuy nhiên, càng về những phiên cuối, diễn biến thị trường càng khó đoán định, “ẩn số” lớn nhất vẫn đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Tuần qua, VN-Index ghi nhận biến động mạnh, chịu tác động lớn từ nhóm cổ phiếu Vingroup sau thông tin Vingroup rút khỏi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Trước đó, chỉ số duy trì đà tăng tốt, tiến tới vùng đỉnh lịch sử quanh 1.800 điểm. Tuy nhiên, ngay khi thông tin xuất hiện, áp lực bán tăng đột biến đã khiến thị trường đảo chiều mạnh.

Phiên cuối tuần, các cổ phiếu “họ” Vingroup thoát sàn, cởi bỏ đáng kể áp lực cho thị trường, kết hợp với sự tích cực của nhóm dầu khí và thép, qua đó giúp VN-Index đóng cửa gần mức cao nhất. Tính chung tuần qua, dù rung lắc mạnh, VN-Index vẫn tăng 1,5%, giữ trên mốc 1.700 điểm

Thị trường sẽ kết thúc năm 2025 trong tuần sau. Nhóm phân tích của Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định, 2025 là một năm đặc biệt, nhiều biến động của thị trường, từ cú sốc thuế quan đến lạc quan nâng hạng; từ nỗi lo suy thoái kinh tế đến triển vọng tăng trưởng mức cao mới.

VN-Index biến động mạnh trong tuần qua.

Về xu hướng ngắn hạn, chuyên gia từ SHS đánh giá, VN-Index đã hình thành đỉnh ngắn hạn quanh vùng 1.800 điểm và điều chỉnh mạnh về khu vực 1.700 điểm. Chỉ số hiện vẫn duy trì xu hướng tăng ngắn hạn khi giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng này, đồng thời có khả năng hồi phục để kiểm tra lại vùng kháng cự gần nhất quanh 1.750 điểm.

Đáng chú ý, dòng tiền có dấu hiệu cải thiện rõ rệt và gia tăng khá tốt tại vùng giá thấp trong các nhịp điều chỉnh mạnh của VN-Index.

Chuyên gia phân tích của Chứng khoán Pinetree nhận định, bước sang tuần giao dịch cuối cùng của năm dương lịch, diễn biến nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục là yếu tố then chốt chi phối cả chỉ số và tâm lý thị trường. Việc các cổ phiếu này xuất hiện cây nến rút chân mạnh, đóng cửa gần mức cao nhất phiên cuối tuần cùng thanh khoản bắt đáy đáng chú ý khiến xu hướng ngắn hạn trở nên khó lường.

Kịch bản có thể xảy ra, nhóm cổ phiếu này đảo chiều và tiếp tục kéo vượt đỉnh, hoặc diễn biến sẽ tương tự như trường hợp của DGC - tức sau nhịp hồi là một pha rũ hàng nữa để hấp thụ cung. Ở các nhóm ngành khác, khả năng cao thị trường tiếp tục phân hóa mạnh.

Ngoài nhóm dầu khí đang thể hiện dòng tiền tương đối rõ nét, phần lớn các nhóm ngành chưa ghi nhận sự tham gia đồng bộ, đủ mạnh của dòng tiền lớn. Trong bối cảnh đó, không loại trừ khả năng VN-Index còn xuất hiện thêm một nhịp rũ hàng nữa trong ngắn hạn, trước khi thị trường có thể bước vào pha hồi phục đáng kể và rõ ràng hơn sau dịp nghỉ Tết dương lịch.

Tết Dương lịch 2026, thị trường chứng khoán sẽ nghỉ giao dịch ngày 1 và 2/1; giao dịch trở lại vào ngày 5/1.