Giá vàng, bạc cùng lập kỷ lục

TPO - Sáng nay (28/12), giá vàng trong nước tăng mạnh tiến sát mốc 160 triệu đồng/lượng. Giá bạc cũng lập kỷ lục mới gần 82 triệu đồng/kg.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 157,7 - 159,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua. Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay.

Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 156,9 - 159,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng qua. Đây là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường và cao hơn vàng miếng SJC 200.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Doji 155 - 158 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.531 USD/ounce, đứng im so với sáng qua.

Không chỉ giá vàng trong nước tăng mạnh, giá bạc cũng lập kỷ lục mới. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc 79,546 - 81,999 triệu đồng/kg, tăng hơn 3 triệu đồng/kg so với sáng qua. Ngân hàng Sacombank niêm yết giá bạc 75,360 - 77,280 triệu đồng/kg.

Những ngày cuối năm, giá vàng và bạc trong nước tăng cao khiến nhu cầu nhà đầu tư tích trữ cũng tăng mạnh. Tuy nhiên, thời điểm này, nguồn cung giá vàng vẫn hạn chế còn bạc khan hiếm.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.128 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.084 - 26.384 đồng/USD mua vào - bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.820 - 26.870 đồng/USD (mua - bán).