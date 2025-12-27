MDC ra mắt đèn LED Lạc Hồng, giải pháp chiếu sáng bền vững cho hạ tầng giao thông

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông phát triển nhanh và chịu tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, Công ty Cổ phần Tập đoàn MDC Group chính thức giới thiệu đèn LED MDC Lạc Hồng – dòng sản phẩm được nghiên cứu chuyên biệt cho cao tốc, quốc lộ, khu đô thị và khu công nghiệp, hướng đến độ bền cao, vận hành an toàn và tiết kiệm năng lượng.

Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan cùng tốc độ phát triển hạ tầng giao thông đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống chiếu sáng công cộng. Không chỉ cần đảm bảo độ sáng, các thiết bị chiếu sáng hiện nay còn phải vận hành ổn định trong môi trường nóng ẩm, mưa nhiều, thậm chí chịu tác động ăn mòn từ hơi muối tại các khu vực ven biển.

Từ thực tiễn thi công và vận hành nhiều dự án giao thông trên cả nước, Công ty Cổ phần Tập đoàn MDC Group vừa giới thiệu ra thị trường đèn LED MDC Lạc Hồng – dòng sản phẩm được phát triển chuyên biệt cho cao tốc, quốc lộ, khu đô thị và khu công nghiệp.

Đèn LED MDC Lạc Hồng là dòng sản phẩm vừa ra mắt.

Theo đại diện MDC Group, điểm khác biệt của MDC Lạc Hồng nằm ở triết lý thiết kế hướng đến độ bền và sự an toàn lâu dài. Đèn được chế tạo với kết cấu chắc chắn, vật liệu hợp kim nhôm đúc áp lực cao, tối ưu tản nhiệt và chống xâm nhập của nước, bụi trong điều kiện vận hành ngoài trời. Nhờ đó, thiết bị có thể duy trì hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường mưa nhiều, nắng gắt hay độ ẩm cao, những đặc trưng phổ biến tại Việt Nam.

Bên cạnh yếu tố độ bền, MDC Lạc Hồng còn được chú trọng về hiệu quả năng lượng. Việc sử dụng chip LED và bộ nguồn chất lượng cao giúp đèn đạt hiệu suất chiếu sáng lớn, đảm bảo tầm nhìn cho người tham gia giao thông trong khi vẫn tiết kiệm điện năng, góp phần giảm chi phí vận hành cho các chủ đầu tư.

Sản phẩm ra mắt được nghiên cứu chuyên biệt cho cao tốc, quốc lộ, khu đô thị và khu công nghiệp.

Một điểm nhấn khác là khả năng tích hợp công nghệ điều khiển thông minh, cho phép giám sát, điều chỉnh và tối ưu hóa hệ thống chiếu sáng theo từng kịch bản vận hành. Cơ chế đóng – ngắt điện an toàn và thiết kế thuận tiện cho bảo trì cũng giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình sửa chữa, đặc biệt trên các tuyến đường có mật độ giao thông cao.

Ông Trần Xuân Hoàng, Tổng giám đốc MDC Group, cho biết doanh nghiệp không đơn thuần đưa ra một mẫu đèn chiếu sáng, mà mong muốn cung cấp giải pháp tổng thể cho hạ tầng giao thông. “Chúng tôi xuất phát từ những khó khăn thực tế của các chủ đầu tư và đơn vị thi công. MDC Lạc Hồng là kết quả của quá trình nghiên cứu, thử nghiệm nhằm tạo ra sản phẩm phù hợp với điều kiện khí hậu và yêu cầu vận hành tại Việt Nam”, ông Hoàng nói.

Ông Trần Xuân Hoàng Tổng giám đốc MDC Group (giữa) cùng cán bộ nhân viên trong buổi ra mắt sản phẩm mới.



Việc ra mắt đèn LED MDC Lạc Hồng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chiếu sáng công cộng, hướng tới mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông an toàn, bền vững và tiết kiệm năng lượng – một trong những bài toán quan trọng của các đô thị và tuyến giao thông hiện đại.

Công ty Cổ phần Tập đoàn MDC Group là đơn vị có hệ thống nhà máy sản xuất cơ khí MDC Lạc Việt, đèn LED MDC Thăng Long, nhà máy mạ kẽm nhúng nóng MDC ChienYou tại khu vực miền Bắc và Miền Nam. Công ty cũng đã có mặt trên thị trường nước ngoài và đặt trụ sở tại Phnôm Pênh (Campuchia), Savannakhet (Lào).

Những công trình đèn chiếu sáng trên cao tốc qua nhiều tỉnh, thành của MDC Group lắp đặt.

Với đội ngũ cán bộ, kỹ sư 9X trẻ trung, đầy sáng tạo, nhiệt huyết, sau hơn 6 năm tạo dựng thương hiệu trên thị trường, MDC Group đã dần khẳng định vị thế. Không chỉ đảm nhận thi công các dự án đường điện chiếu sáng ở các tỉnh, thành, MDC Group còn vươn ra biển lớn với những dự án, công trình trọng điểm trên cả nước như trên các dự án cao tốc qua nhiều địa phương.