BSR ký kết quy chế phối hợp với Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi

Ngày 25/12/2025, tại Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp số 6848/QCPH-BSR-BĐBP trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và bảo đảm an ninh, an toàn các công trình trên biển của Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất. Tại Hội nghị, BSR và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức ký kết Quy chế phối hợp mới, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác bảo vệ công trình năng lượng trọng điểm quốc gia.

Tham dự Hội nghị có ông Mai Tuấn Đạt – Phó Tổng Giám đốc BSR; ông Hoàng Ngọc Tú – Phó Giám đốc NMLD Dung Quất; đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn của BSR. Về phía Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi có Đại tá Lê Quốc Việt – Phó Chỉ huy trưởng, cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ và các đồn, trạm biên phòng trực tiếp phụ trách địa bàn. Hội nghị còn có sự tham gia của Công ty Cổ phần An ninh Dầu khí – đơn vị phối hợp bảo vệ an ninh cho NMLD Dung Quất.

55 triệu giờ công an toàn – nền tảng cho phối hợp bền vững

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BSR Mai Tuấn Đạt nhấn mạnh, đến nay BSR đã đạt mốc gần 55 triệu giờ công an toàn. Đây là minh chứng rõ nét cho nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp trong công tác quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn, an ninh trong suốt quá trình vận hành Nhà máy. Ông bày tỏ tin tưởng Quy chế phối hợp mới sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hiệp đồng giữa hai lực lượng, góp phần giúp BSR hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về an toàn – an ninh trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Phó Tổng Giám đốc BSR Mai Tuấn Đạt phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực biển miền Trung tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, lưu lượng tàu thuyền phục vụ các dự án cảng biển, hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng gia tăng, NMLD Dung Quất – công trình năng lượng trọng điểm quốc gia – tiếp tục được xếp vào diện bảo vệ đặc biệt theo Luật Dầu khí và các quy định của Chính phủ.

Kết quả nổi bật trong công tác phối hợp năm 2025

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Hưng – Trưởng Ban An toàn Môi trường BSR cho biết, trong năm 2025, công tác phối hợp giữa BSR và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã tổ chức 350 lượt tuần tra trên biển với sự tham gia của 1.520 lượt cán bộ, chiến sĩ tại các khu vực trọng yếu như cảng xuất sản phẩm (Jetty), phao rót dầu không bến (SPM), tuyến ống dẫn dầu và khu vực hút nước biển U-034; đồng thời triển khai 236 lượt tuần tra trên bờ nhằm kịp thời nắm tình hình, ngăn chặn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Trưởng Ban An toàn Môi trường BSR Nguyễn Quang Hưng trình bày báo cáo tại Hội nghị về công tác phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn cho NMLD Dung Quất

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng đã phát hiện và xử lý 62 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình dầu khí, chủ yếu là thuyền thúng, người dân lặn ngầm hoặc thả lưới trong khu vực cấm. Công tác tuyên truyền pháp luật được đẩy mạnh với việc tiếp cận trực tiếp hơn 180 hộ ngư dân, phát hành trên 30.000 tờ rơi, tờ gấp nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình tuần tra, lực lượng biên phòng đã nhiều lần phát hiện vật thể lạ, gỗ trôi, thúng không người điều khiển và kịp thời xử lý, qua đó ngăn ngừa nguy cơ va chạm hoặc xâm nhập trái phép có thể ảnh hưởng đến an toàn vận hành Nhà máy.

Quy chế phối hợp mới: Chủ động kiểm soát, bảo vệ an ninh năng lượng

Đánh giá chung cho thấy, mặc dù nhận thức của người dân ven biển đã có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn một bộ phận nhỏ vì lợi ích kinh tế trước mắt cố tình xâm nhập hành lang bảo vệ để đánh bắt hải sản tại các khu vực trọng yếu như cảng Jetty, SPM và U-034 – nơi tập trung các hạ tầng chiến lược của NMLD Dung Quất.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Lê Quốc Việt – Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, lực lượng biên phòng sẽ tiếp tục kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về mức độ nguy hiểm cũng như hậu quả pháp lý khi xâm phạm hành lang an toàn công trình dầu khí.

Đại tá Lê Quốc Việt - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị

Ở góc độ quản lý Nhà máy, ông Hoàng Ngọc Tú – Phó Giám đốc NMLD Dung Quất cho rằng, quá trình mở rộng Khu kinh tế Dung Quất đặt ra nhiều thách thức mới đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn. Trên cơ sở đó, Quy chế phối hợp mới xác định rõ mục tiêu chuyển từ “ứng phó tình huống” sang “chủ động kiểm soát rủi ro”, thông qua việc tăng cường chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, ứng dụng công nghệ giám sát hiện đại như radar biển, camera AI, hệ thống định danh tự động AIS và cơ chế cảnh báo sớm tại các khu vực nguy cơ cao.

Bế mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BSR Mai Tuấn Đạt đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phối hợp của hai lực lượng trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa nội dung Quy chế mới vào thực tiễn. Ông nhấn mạnh: “Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là tài sản chiến lược của quốc gia. Bảo vệ Nhà máy chính là góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh năng lượng và lợi ích kinh tế của đất nước”.

BSR và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi ký quy chế phối hợp mới tại Hội nghị

Việc BSR và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi ký kết Quy chế phối hợp mới không chỉ mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, bền chặt hơn giữa hai bên, mà còn góp phần giữ vững vùng biển an toàn cho hoạt động dầu khí, bảo đảm chuỗi cung ứng – sản xuất – xuất nhập khẩu của NMLD Dung Quất, qua đó đóng góp tích cực vào việc giữ gìn ổn định an ninh khu vực duyên hải miền Trung và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.