Chi trả hơn 163.000 tỷ đồng cho 117.000 người nghỉ việc theo Nghị định 178

Việt Linh
TPO - Theo lãnh đạo Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính, năm qua, hệ thống đã thực hiện chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178 cho hơn 163.000 tỷ đồng cho 117.000 người.

Trao đổi với báo chí về hoạt động của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2025, bà Ngô Thị Nhung - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước - cho biết, đến hết ngày 24/12, tổng thu ngân sách đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tăng hơn 31% so với dự toán. Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng, vượt hơn 32% dự toán.

screen-shot-2025-12-26-at-181546.png
Bà Ngô Thị Nhung - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Trong việc thanh toán các chính sách cấp bách, năm qua, hệ thống đã thực hiện chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178 cho hơn 163.000 tỷ đồng cho 117.000 người. Kho bạc Nhà nước đã chi trả tặng quà người dân dịp 2/9 với kinh phí hơn 10.460 tỷ đồng, đạt 96,89% dự toán.

Thông qua hoạt động sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi, Kho bạc Nhà nước đã nộp vào ngân sách 12.424 tỷ đồng.

Về huy động vốn trái phiếu chính phủ, ông Lưu Hoàng - Trưởng ban Quản lý Ngân quỹ, Kho bạc Nhà nước - cho biết, đến hết ngày 25/12, tổng khối lượng là gần 350.000 tỷ đồng. Dự kiến, cả năm 2025 đạt khoảng 360.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Tháng 3 năm nay, Kho bạc Nhà nước chính thức chuyển sang mô hình tổ chức 2 cấp. Từ ngày 1/7, hệ thống tiếp tục sắp xếp lại thành 20 cơ quan khu vực và điều chỉnh địa bàn quản lý nhằm phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Kho bạc Nhà nước đã cắt giảm được 465 đầu mối (tỷ lệ cắt giảm đạt trên 44%), giảm từ 1.047 đầu mối xuống còn 582 đầu mối. Sau thời điểm 1/7, cơ quan này đã chủ động phối hợp, đồng hành với các địa phương để tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc việc bổ nhiệm kế toán trưởng và mở tài khoản cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Việt Linh
#ngân sách #Kho bạc Nhà nước #thu ngân sách #vay trái phiếu #đầu tư công #chính sách tài chính #đổi mới tổ chức

