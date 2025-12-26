Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Tiểu sử tân Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn

Quỳnh Nga

Ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Petrovietnam.

Ngày 26/12, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, ông Lê Ngọc Sơn, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Petrovietnam được trao quyết định giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam.

anh-2.jpg
Ông Lê Ngọc Sơn nhận quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Petrovietnam (người ở giữa ôm hoa). Ảnh: T.Ngọc.

Ông Lê Ngọc Sơn sinh năm 1972 có trình độ chuyên môn là thạc sỹ chuyên ngành đánh giá và quản lý mỏ dầu khí; kỹ sư công nghệ khoan khai thác dầu khí.

Ông Lê Ngọc Sơn có quá trình công tác gần 30 năm trong ngành năng lượng với nhiều vị trí công tác khác nhau: Trưởng ban Khai thác dầu khí Petrovietnam; Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc.

tieu-su-le-ngoc-son.jpg
Quá trình công tác ông Lê Ngọc Sơn - tân Chủ tịch HĐTV Petrovietnam. (Ảnh:Petrotimes)

Từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2024, ông Lê Ngọc Sơn là Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam phụ trách lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí. Ngày 18/3/2024, ông Lê Ngọc Sơn, Thành viên Hội đồng Thành viên được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Petrovietnam tại Quyết định 1592-QĐ/DKVN.

Trước đó, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam về công tác tại Bộ Công Thương, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Tính đến ngày 20/12/2025, Petrovietnam hoàn thành toàn diện và lập thêm nhiều kỷ lục với tổng doanh thu ước đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng so với năm 2024 khoảng 10%. Nộp ngân sách nhà nước đạt trên 165 ngàn tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất đạt xấp xỉ 63 ngàn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tổng đầu tư năm 2025 của Petrovietnam đạt trên 51 ngàn tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ.

Quỳnh Nga
#Petrovietnam #Tiểu sử #CHủ tịch HĐTV

Xem thêm

Cùng chuyên mục