Tiểu sử tân Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn

Ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Petrovietnam.

Ngày 26/12, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, ông Lê Ngọc Sơn, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Petrovietnam được trao quyết định giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam.

Ông Lê Ngọc Sơn nhận quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Petrovietnam (người ở giữa ôm hoa). Ảnh: T.Ngọc.

Ông Lê Ngọc Sơn sinh năm 1972 có trình độ chuyên môn là thạc sỹ chuyên ngành đánh giá và quản lý mỏ dầu khí; kỹ sư công nghệ khoan khai thác dầu khí.

Ông Lê Ngọc Sơn có quá trình công tác gần 30 năm trong ngành năng lượng với nhiều vị trí công tác khác nhau: Trưởng ban Khai thác dầu khí Petrovietnam; Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc.

Quá trình công tác ông Lê Ngọc Sơn - tân Chủ tịch HĐTV Petrovietnam. (Ảnh:Petrotimes)

Từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2024, ông Lê Ngọc Sơn là Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam phụ trách lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí. Ngày 18/3/2024, ông Lê Ngọc Sơn, Thành viên Hội đồng Thành viên được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Petrovietnam tại Quyết định 1592-QĐ/DKVN.

Trước đó, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam về công tác tại Bộ Công Thương, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Tính đến ngày 20/12/2025, Petrovietnam hoàn thành toàn diện và lập thêm nhiều kỷ lục với tổng doanh thu ước đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng so với năm 2024 khoảng 10%. Nộp ngân sách nhà nước đạt trên 165 ngàn tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất đạt xấp xỉ 63 ngàn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tổng đầu tư năm 2025 của Petrovietnam đạt trên 51 ngàn tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ.