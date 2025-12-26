Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam

Dương Hưng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Theo Quyết định, ông Lê Ngọc Sơn – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Petrovietnam được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/12.

Ông Lê Ngọc Sơn, sinh năm 1972, quê Thanh Hóa, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở của Petrovietnam, có nhiều năm gắn bó và đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong Tập đoàn. Ông có chuyên môn sâu trong lĩnh vực công nghệ mỏ, từng giữ chức Trưởng ban Khai thác Dầu khí Petrovietnam, Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc.

Từ năm 2021, ông Sơn giữ cương vị Phó Tổng giám đốc Petrovietnam, phụ trách lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; đến tháng 3/2024 được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Petrovietnam.

605424767-855613227223968-189665169540764309-n.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Petrovietnam đối với ông Lê Ngọc Sơn.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã điều động ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam về công tác tại Bộ Công Thương và giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương kể từ ngày 20/12/2025.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao diễn ra trong bối cảnh Petrovietnam tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh ấn tượng. Năm 2025, Tập đoàn lần thứ tư liên tiếp lập kỷ lục về tổng doanh thu, đồng thời giữ vững vị thế là doanh nghiệp nhà nước có lợi nhuận hợp nhất thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Ở quy mô toàn Tập đoàn, tổng doanh thu năm 2025 ước đạt 1,105 triệu tỷ đồng, tương đương 9–10% GDP, thiết lập mặt bằng doanh thu mới và nối dài đà tăng trưởng liên tục giai đoạn 2021–2024.

Ở quy mô hợp nhất, doanh thu năm 2025 ước đạt 651,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024 và vượt kế hoạch đề ra.

Dương Hưng
#Petrovietnam #lãnh đạo Petrovietnam #bổ nhiệm nhân sự

