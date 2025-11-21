Petrovietnam góp sức lan tỏa phòng học STEM Bài 3: Petrovietnam kiến tạo hệ sinh thái STEM chuẩn quốc tế

Chỉ trong 3 tháng cuối năm 2025, Petrovietnam phối hợp cùng các địa phương triển khai hơn 90 phòng STEM tại 63 tỉnh, thành, hướng tới mô hình liên kết quốc tế đầu tiên với Singapore. Đây không chỉ là hành trình xây dựng phòng học, mà là hành trình xây dựng niềm tin – tri thức – tương lai Việt Nam.

Thế hệ trẻ Việt làm chủ AI, Robotics, IoT

Ông Phạm Xuân Đông, Giám đốc quốc gia của Pythaverse Việt Nam đánh giá, chương trình STEM Innovation Petrovietnam đang được Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai quy mô lớn và tốc độ triển khai ấn tượng.

Theo ông Đông, chương trình hướng đến xây dựng hệ thống cơ sở vật chất chất lượng, cần tập trung vào phòng học với trang bị các thiết bị công nghệ cao như AI, IoT, Robotics, máy in 3D, máy cắt CNC, màn hình tương tác. Đây là hệ cơ sở vật chất giáo dục phổ thông hiện đại, đạt chuẩn quốc tế. Việc ưu tiên nên triển khai phòng STEM tại các địa bàn khó khăn, biên giới, vùng sâu vùng xa, thể hiện cam kết bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận giáo dục công nghệ cao cho học sinh, không chỉ tập trung ở các thành phố lớn.

Các em học sinh trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hoá) điều khiển robot.

“Phòng thực hành STEM cũng sẽ thúc đẩy tư duy sáng tạo và năng lực công nghệ số. Việc tiếp xúc và làm việc với các thiết bị công nghệ mới nhất như Robotics, AI, IoT ngay từ bậc phổ thông giúp học sinh hình thành năng lực công nghệ số và tư duy lập trình từ sớm. Đây là nền tảng vững chắc để các em trở thành công dân số trong tương lai”, ông Đông nói.

Ông Đông nhìn nhận, STEM Innovation Petrovietnam sẽ tạo đột phá trong đổi mới phương pháp giảng dạy. Cùng với đó, thực hiện việc chuyển từ lý thuyết sang thực hành, phòng STEM là nơi giáo viên và học sinh thực hiện các hoạt động thực hành, trải nghiệm STEM/STEAM. Điều này giúp thay đổi căn bản phương pháp dạy học truyền thống, biến các khái niệm khô khan thành các dự án thực tế, sinh động. Đồng thời, thúc đẩy liên môn và sáng tạo và giáo dục STEM tích hợp các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học, khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề, từ đó thúc đẩy tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau) chia sẻ, chương trình xây dựng 100 phòng học Stem của Petrovietnam là “khoản đầu tư vào nguồn năng lượng tri thức”. Theo ông Thanh, mô hình này sẽ tạo “vòng tuần hoàn tri thức” khi thế hệ học sinh hôm nay trở thành lực lượng kỹ thuật, quản lý, đổi mới sáng tạo cho chính các dự án năng lượng và công nghiệp của đất nước trong tương lai.

Kết nối trí tuệ Việt với thế giới

Chuyên gia Đỗ Hoàng Sơn - thành viên Liên minh STEM Việt Nam cho rằng, chương trình 100 phòng học Stem là chiến lược phát triển nguồn nhân lực trí tuệ mang tầm quốc gia. Ông Sơn kỳ vọng 100 phòng lab STEM Innovation sẽ trở thành là 100 trung tâm lan tỏa tri thức. Đây là nơi học sinh trải nghiệm các cấp độ STEM (phổ cập - nâng cao - đổi mới sáng tạo), vừa là “vườn ươm” đào tạo giáo viên cốt cán (Master Trainer). Từ đó, chương trình tạo hiệu ứng lan tỏa tới hàng vạn trường học trên toàn quốc.

“Petrovietnam đã làm một việc rất đúng: không chỉ “trao phòng thực hành”, mà trao luôn hạ tầng kỹ thuật hiện đại đủ để triển khai cả ba cấp độ giáo dục STEM. Các cấp gồm: phổ cập trong chương trình chính khóa (STEM 1), đến nâng cao qua các câu lạc bộ (STEM 2) và đỉnh cao là STEM Innovation - nơi học sinh có thể nghiên cứu, sáng chế, kết nối với các hệ sinh thái quốc tế như ISEF, Arduino, VEX, FIRST hay NASA. Nhưng để mô hình này thực sự sống, phải có người “thổi hồn” vào công nghệ, tức là đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh được truyền cảm hứng và được đào tạo bài bản”, ông Sơn đề xuất.

Theo ông Sơn, kinh nghiệm từ nhiều nước cho thấy, một phòng lab chỉ phát huy tối đa giá trị khi nó trở thành trung tâm đào tạo giáo viên và đổi mới phương pháp giảng dạy cho cả khu vực. Vì vậy, mục tiêu Petrovietnam và các sở giáo dục và đào tạo đặt ra là hoàn toàn đúng hướng: Mỗi phòng lab STEM Innovation không chỉ phục vụ một trường, mà phải trở thành “hạt nhân đào tạo” cho ít nhất 10 trường xung quanh.

Học sinh Trường THCS Tây Mỗ 3 thực hành trong phòng STEM do Petrovietnam trao tặng.

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thị Hà cho rằng, đây không chỉ là một chương trình hỗ trợ giáo dục, mà còn là hành động gieo những “mầm sáng tạo” cho tương lai đất nước. Theo bà Hà, chương trình không dừng ở việc hỗ trợ cơ sở vật chất, mà còn hướng đến việc tạo ra môi trường học tập sáng tạo. Các em học sinh được thực hành, trải nghiệm và nuôi dưỡng niềm say mê khám phá khoa học.

“Đây chính là cách tiếp cận hiện đại, gắn kết giữa nhà trường - doanh nghiệp - xã hội, góp phần hình thành lớp trẻ có tư duy đổi mới, có năng lực giải quyết vấn đề, thích ứng nhanh với công nghệ và thị trường lao động mới”, bà Hà nhận định.

Theo bà Hà, trong chiến lược phát triển đất nước, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai trụ cột quan trọng. Muốn thực hiện thành công, chúng ta cần một lực lượng lao động có tri thức, kỹ năng và tư duy đổi mới sáng tạo. Chương trình của Petrovietnam như “chất xúc tác” giúp lan tỏa tinh thần học tập, khơi dậy đam mê nghiên cứu và khuyến khích học sinh gắn tri thức với thực tiễn sản xuất. Nếu được nhân rộng trên phạm vi cả nước, chương trình sẽ không chỉ nâng cao chất lượng dạy và học, mà còn góp phần trực tiếp vào việc hình thành đội ngũ lao động trẻ có kỹ năng số, tư duy sáng tạo và năng lực hội nhập quốc tế - những yếu tố cốt lõi để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên kinh tế số và đổi mới sáng tạo.