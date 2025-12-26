Báo Tiền Phong công bố danh sách ứng viên nhận học bổng 'Nâng bước thủ khoa' năm 2025

TPO - Ngày 25/12, báo Tiền Phong chính thức công bố danh sách ứng viên được trao học bổng trong khuôn khổ chương trình Học bổng Nâng bước thủ khoa năm 2025 – hoạt động thường niên giàu ý nghĩa nhân văn nhằm tiếp sức cho những sinh viên nằm trong những thí sinh có điểm đầu vào cao nhưng có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Ban tổ chức, chương trình năm nay đã tiếp nhận hơn 400 bộ hồ sơ gửi về từ các trường đại học, học viện trên phạm vi cả nước. Qua quá trình thẩm định chặt chẽ, Hội đồng xét chọn đã thống nhất danh sách các thí sinh đủ điều kiện nhận học bổng, bảo đảm đúng tiêu chí: thành tích đầu vào cao trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2026, tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên bền bỉ...

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong- Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam- Trưởng ban Tổ chức Nâng bước Thủ khoa toàn quốc trao học bổng cho sinh viên năm 2024 tại TPHCM.

Đáng chú ý, phần lớn hồ sơ đều xuất thân từ những hoàn cảnh đặc biệt như: gia đình có hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; thí sinh là người dân tộc thiểu số, hoặc trải qua nhiều biến cố lớn trong cuộc sống như mồ côi; bệnh tật; kinh tế bị ảnh hưởng bởi bão lũ... Có những em từng đứng trước nguy cơ phải dừng việc học giữa chừng, thậm chí đã có thời điểm tưởng chừng buộc phải từ bỏ giấc mơ đại học.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng ghi nhận nhiều trường hợp thí sinh sau khi tốt nghiệp THPT đã phải tạm gác con đường học vấn để đi làm phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, bằng nghị lực và quyết tâm không khuất phục số phận, các em đã tranh thủ thời gian tự học, ôn luyện, trở lại phòng thi và xuất sắc đỗ vào nhóm đầu của các trường đại học, học viện sau nhiều năm gián đoạn.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, mỗi bộ hồ sơ không chỉ phản ánh kết quả học tập mà còn là một câu chuyện đầy cảm xúc về nghị lực, khát vọng vươn lên và niềm tin vào tri thức. Việc lựa chọn danh sách thí sinh nhận học bổng năm nay vì thế vừa là sự tôn vinh xứng đáng đối với nỗ lực cá nhân, vừa thể hiện cam kết lâu dài của báo Tiền Phong trong việc đồng hành cùng những tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Dàn Hoa, Á hậu Việt Nam đồng hành cùng các tân sinh viên nhận học bổng

Chương trình “Nâng bước thủ khoa” năm 2025 đánh dấu lần thứ 10 báo Tiền Phong, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam cùng doanh nghiệp, mạnh thường quân khẳng định ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần mở rộng cơ hội học tập, tiếp thêm động lực để các em sinh viên vững tin theo đuổi con đường học vấn, từ đó lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Ở lần thứ 10 tổ chức, Chương trình “Nâng bước thủ khoa” vẫn sẽ tổ chức ở hai đầu cầu là TP Hà Nội và TPHCM với chuỗi các hoạt động ý nghĩa như tham quan danh lam thắng cảnh, giao lưu cùng các chuyên gia, gala kỷ niệm lần thứ 10 tổ chức, vinh danh và trao học bổng.

Chuỗi chương trình sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/1/2026, mọi chi phí đi lại, ăn ở của thí sinh sẽ do Ban tổ chức đài thọ. Bên cạnh đó, sinh viên được chọn sẽ nhận được chứng nhận của Ban tổ chức, học bổng 10 triệu đồng, một năm học tiếng Anh giao tiếp, cùng các phần quà khác như giày, mũ bảo hiểm, laptop...

Tính đến nay, chương trình đã vinh danh và trao học bổng cho hơn 1.000 tân sinh viên. Danh sách ứng viên nhận học bổng năm 2025 xem tại đây.