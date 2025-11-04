Phát động chương trình học bổng Nâng bước thủ khoa năm 2025

TPO - Báo Tiền Phong - Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa phát động chương trình học bổng Nâng bước thủ khoa năm 2025, tiếp tục hành trình lần thứ 10 đồng hành cùng sinh viên Việt Nam trên con đường vượt nghịch cảnh để chinh phục tri thức.

Học bổng Nâng bước thủ khoa là hoạt động thường niên của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, và báo Tiền Phong là cơ quan thường trực tổ chức, dành cho tân thủ khoa các trường đại học, học viện trên toàn quốc – những tân sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc, giàu nghị lực vươn lên trong nghịch cảnh và có tinh thần cống hiến.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong- Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam- Trưởng ban Tổ chức Nâng bước Thủ khoa toàn quốc trao học bổng cho sinh viên năm 2024 tại TPHCM.

Mỗi năm, chương trình xét chọn và vinh danh khoảng 100 - 120 thủ khoa tiêu biểu, trao học bổng và trao bằng khen của Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam ghi nhận nỗ lực phấn đấu của họ.

Chương trình Nâng bước thủ khoa 2025 dự kiến được tổ chức tại Hà Nội và TPHCM vào cuối tháng 12/2025 với nhiều hoạt động phong phú, bổ ích (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

Ban tổ chức dự kiến sẽ trao hơn 100 suất học bổng cho các tân thủ khoa và sinh viên đạt thứ hạng cao đầu vào các trường đại học, học viện cả nước; mỗi suất dự kiến 10 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều hiện vật.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ đài thọ cho sinh viên (các trường, học viện nằm ngoài địa bàn TPHCM và Hà Nội) mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra chương trình Nâng bước thủ khoa 2025.

Dàn Hoa, Á hậu Hoa hậu Việt Nam đồng hành cùng các tân sinh viên nhận học bổng

Ban tổ chức kính đề nghị lãnh đạo các trường, học viện gửi hồ sơ dự tuyển để Báo Tiền Phong xét chọn trao học bổng.

Hồ sơ xét học bổng gồm:

1. Giấy chứng nhận tân thủ khoa, sinh viên có thứ hạng đầu vào cao (kèm điểm số đầu vào) có xác nhận của lãnh đạo nhà trường.

2. Căn cước công dân (bản sao có chứng thực).

3. Sổ hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số (nếu có, bản sao có chứng thực).

4. Giấy chứng nhận giải thưởng trong các kỳ thi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia, quốc tế (nếu có).

5. Tâm thư (Mỗi ứng cử viên viết tay một bức thư nói về hoàn cảnh gia đình, những nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, đồng thời thể hiện được kế hoạch,ước mơ và khát vọng cống hiến của bản thân trong tương lai). Trên tâm thư có dán ảnh chân dung và ghi địa chỉ nơi đang cư trú, số điện thoại của ứng viên để Ban tổ chức tiện liên hệ.

Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất là ngày 25/11/2025 (tính theo dấu Bưu Điện).

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Các trường, học viện từ Huế trở vào gửi hồ sơ về: Ban đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa.

Các trường, học viện từ Quảng Trị trở ra gửi hồ sơ về: Tòa soạn Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

*Lưu ý: Ngoài bì thư ghi rõ Hồ sơ Nâng bước Thủ khoa.

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

-Hà Nội: Nhà báo Nghiêm Huê (Ms), điện thoại: 0983.114.794

-TPHCM: Nhà báo Nguyễn Dũng (Mr), điện thoại: 0902.423.919; Chuyên viên Phạm Nữ Thanh Phương (Ms), điện thoại: 0919.670.994 hoặc 028. 3848.4366