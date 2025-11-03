Nam sinh nghi nhảy cầu Thủ Thiêm sau khi mất tiền vì 'đầu tư' online

Ngày 3/11, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM vẫn đang tìm kiếm một nam sinh nghi nhảy cầu Thủ Thiêm 1.

Xe máy và đôi dép nghi của nam sinh viên để lại trên cầu Thủ Thiêm 1. Ảnh A.X

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân 22 tuổi, là sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn TPHCM. Gia đình cho biết thời gian gần đây, nam sinh có dấu hiệu khủng hoảng tinh thần sau khi bị nhóm bạn quen qua mạng rủ rê tham gia đầu tư tài chính.

Tin vào những lời hứa “lợi nhuận cao, rút tiền dễ dàng”, nạn nhân đã bỏ ra khoảng 200 triệu đồng là tiền tích góp của gia đình và bản thân nhưng nhanh chóng mất trắng.

Dù người thân đã kịp thời động viên, an ủi và đồng hành tìm cách giải quyết, song nam sinh vẫn rơi vào trạng thái trầm cảm, tự trách và thu mình. Đến ngày 2/11, cậu rời khỏi nhà, mất liên lạc.

Sáng 3/11, người dân phát hiện một xe máy và đôi dép được cho là của nam sinh để lại trên cầu Thủ Thiêm 1 (hướng từ quận Bình Thạnh cũ sang phường An Khánh). Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và tổ chức tìm kiếm trên sông Sài Gòn.

Đến trưa cùng ngày, công tác cứu nạn – cứu hộ vẫn đang được triển khai.

Theo cơ quan công an, trong thời gian qua, tại TPHCM và nhiều địa phương khác liên tục xuất hiện các đường dây lừa đảo tài chính online với chiêu thức mời gọi đầu tư, giao dịch ngoại hối, tiền ảo hoặc “làm nhiệm vụ nhận hoa hồng”. Các đối tượng thường nhắm vào sinh viên và người trẻ tuổi – nhóm có ít kinh nghiệm tài chính nhưng ham học hỏi và dễ tin vào cơ hội làm giàu nhanh.

Nhiều nạn nhân sau khi vay tiền, bán tài sản hoặc huy động người thân để tham gia đã bị chiếm đoạt toàn bộ số vốn. Không ít trường hợp rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý, trầm cảm, thậm chí tìm đến cái chết.