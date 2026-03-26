Phường trung tâm Đà Nẵng không có trường cấp 3

TPO - Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và dân số tăng mạnh, đặc biệt sau sáp nhập, tại phường Sơn Trà không có trường Trung học phổ thông (THPT) đang tạo áp lực lớn lên hệ thống giáo dục và gây khó khăn trong việc đi lại của hàng nghìn học sinh.

Theo báo cáo của UBND phường Sơn Trà, trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khu vực quận Sơn Trà (cũ) từng có 5 trường THPT gồm: Tôn Thất Tùng, Sơn Trà, Ngô Quyền, Hoàng Hoa Thám và Lê Quý Đôn. Tuy nhiên, sau sáp nhập địa giới hành chính, toàn bộ các trường này đều thuộc địa bàn phường An Hải. Riêng phường Sơn Trà đến nay vẫn “trắng” trường THPT.

Trong khi đó, hiện nay phường Sơn Trà có 4 trường THCS gồm: Phạm Ngọc Thạch, Hoàng Sa, Lý Tự Trọng và Nguyễn Chí Thanh, với quy mô học sinh ngày càng tăng.

Dự kiến năm học 2026–2027, toàn phường sẽ có khoảng 1.222 học sinh lớp 9 tốt nghiệp. Con số này đồng nghĩa với áp lực lớn về nhu cầu học tập bậc THPT, khi học sinh buộc phải di chuyển sang các khu vực lân cận.

Trường THPT Tôn Thất Tùng sau sáp nhập thuộc về phường An Hải.

Trước thực tế trên, UBND phường Sơn Trà đã kiến nghị thành phố xem xét chủ trương đầu tư xây dựng một trường THPT ngay tại địa bàn.

Theo đề xuất, trường có thể được đặt tại khu đất số 35 Ngô Quyền hoặc khu đất rộng khoảng 1,4 ha nằm trên trục các tuyến đường Phan Huy Thục – Khúc Thừa Dụ – Dương Lâm – Trương Quốc Dụng. Đây đều là những vị trí đã được quy hoạch là đất giáo dục theo quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ Đông, đảm bảo cơ sở pháp lý để triển khai dự án.

Ông Hoàng Sơn Trà, Bí thư phường Sơn Trà cho biết: Việc thiếu trường THPT là bất cập cho địa phương sau sáp nhập. Dân số khu vực khoảng 86.000–87.000 người, nhưng không có trường THPT thì học sinh vẫn phải đi học nơi khác. Nguyện vọng của người dân, cũng như chính quyền có một ngôi trường tại chỗ là chính đáng. Việc này đã được người dân kiến nghị.

Theo ông Trà, hiện nay phường Sơn Trà có nhiều dự chung cư, cao ốc được đầu tư xây dựng rất quy mô. Trong tương lai khi các dự án này đi vào hoạt động sẽ tạo thêm nhiều áp lực bởi dân số tăng sẽ kéo theo số lượng học sinh tăng mạnh. Do đó, đòi hỏi quy hoạch giáo dục phải đi trước một bước để tránh bị động.

Khu đất 35 Ngô Quyền hiện đang là nơi làm bãi để container.

Bên cạnh đề xuất xây dựng trường mới, phường Sơn Trà cũng kiến nghị thành phố tiếp tục đầu tư mở rộng các cơ sở giáo dục lân cận, nâng cấp các trường THCS nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày. Đồng thời, địa phương định hướng phát triển mô hình trường học xanh, thân thiện với môi trường, tăng cường cây xanh, không gian mở và các khu vườn học tập cho học sinh.

Một điểm đáng chú ý là kế hoạch từng bước triển khai hệ thống điện năng lượng mặt trời tại các trường học. Theo ông Trà, việc kết hợp nguồn đầu tư công và xã hội hóa sẽ giúp giảm chi phí vận hành, đặc biệt trong điều kiện nắng nóng kéo dài tại Đà Nẵng, khi nhu cầu sử dụng các thiết bị như điều hòa ngày càng lớn.

Mới đây, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã đi kiểm tra thực tế sau khi có đề xuất của chính quyền phường Sơn Trà và ghi nhận sự chủ động của địa phương để sớm giải quyết yêu cầu cấp thiết, phù hợp với tốc độ gia tăng dân số và định hướng phát triển giáo dục của thành phố.

Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát quy hoạch, xây dựng đề án thành lập trường, đảm bảo tính khả thi và đồng bộ. Đồng thời, UBND phường Sơn Trà được yêu cầu tiếp tục rà soát quỹ đất, hiện trạng cơ sở vật chất để đề xuất phương án đầu tư phù hợp, trình thành phố xem xét quyết định.