TPHCM 'chốt' lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026

TPO - Học sinh tại TPHCM sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 vào ngày 1-2/6, sớm hơn khoảng một tuần so với những năm trước.

Theo kế hoạch vừa được UBND TPHCM phê duyệt hôm nay (25/3), TPHCM dự kiến tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 từ ngày 1 - 2/6.

Thí sinh là học sinh hoàn thành chương trình THCS trong độ tuổi quy định tại TPHCM.

TPHCM áp dụng hai phương thức tuyển sinh, gồm xét tuyển và thi tuyển. Trong đó, một số trường đặc thù như Trường THCS-THPT Thạnh An, Trường THPT Võ Thị Sáu và các trường phổ thông dân tộc nội trú sẽ xét tuyển. Các trường THPT công lập còn lại tổ chức thi tuyển.

Học sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM

Quy trình tuyển sinh chia làm hai giai đoạn. Ở giai đoạn 1, học sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập (không bao gồm trường chuyên).

Giai đoạn 2 là tuyển sinh bổ sung dành cho thí sinh không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng trước đó, tùy tình hình thực tế.

Kỳ thi gồm 3 môn bắt buộc: Toán, Ngữ văn (120 phút/môn) và Ngoại ngữ (90 phút), đều tính hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (tối đa 3,5 điểm). Thí sinh phải dự thi đủ 3 môn và không có bài nào bị điểm 0 mới đủ điều kiện xét tuyển.

Đáng chú ý, sau khi đã điều chỉnh nguyện vọng hoặc có kết quả trúng tuyển, học sinh không được thay đổi lựa chọn. Nếu trúng tuyển nhưng không nhập học đúng hạn, thí sinh sẽ mất quyền trúng tuyển và không được tham gia các đợt xét tuyển tiếp theo trong năm học.

Đối với lớp 10 chuyên, học sinh phải có học lực từ khá trở lên ở các lớp 6-8 và lớp 9 đạt loại tốt. Bốn trường chuyên gồm THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Hùng Vương và THPT chuyên Lê Quý Đôn tuyển sinh bằng thi tuyển, với công thức điểm xét tuyển gồm 3 môn chung và môn chuyên (nhân hệ số 2).

Thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào lớp chuyên. Nếu không trúng tuyển hoặc không nhập học tại trường chuyên (kể cả Trường Phổ thông Năng khiếu), học sinh vẫn được tiếp tục xét tuyển vào lớp 10 công lập theo các nguyện vọng đã đăng ký trước đó.

TPHCM quy định học sinh được hưởng nhiều chế độ cùng lúc nhưng mức cộng điểm ưu tiên, khuyến khích tối đa 3,5 điểm và chỉ áp dụng cho 3 nguyện vọng thường.

Có 4 nhóm học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10, gồm: Học sinh là người dân tộc thiểu số; học sinh khuyết tật; học sinh THCS đạt giải cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các Bộ và cơ quan ngang Bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc đối với các cuộc thi, kỳ thi, hội thi (sau đây gọi chung là cuộc thi) về văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; Học sinh THCS đạt giải trong các cuộc thi quốc tế do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định chọn cử.