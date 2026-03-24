Bí thư Đảng ủy xã làm Phó Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Thanh Hoá

Phạm Trường
TPO - Ông Đỗ Văn Cường - Bí thư Đảng ủy xã Yên Khương được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 24/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa dự và chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao quyết định, tặng hoa cho tân Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Văn Cường. Ảnh: Linh Hương.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Đỗ Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Khương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Ông Đỗ Văn Cường (SN 1980, trú xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa). Trước khi được bổ nhiệm, ông Cường từng kinh qua các vị trí như: Phó Hiệu trưởng Trường THPT, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Định (cũ); Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa; Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (cũ); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Khương.

Xem thêm

Cùng chuyên mục