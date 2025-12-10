Đồng Tháp có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long được điều động đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp kể từ ngày 10/12.

Sáng 10/12, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định điều động Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp kể từ ngày 10/12.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao hoa chúc mừng và Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho Đại tá Trà Quang Thanh. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tin tưởng rằng trong thời gian tới, Đại tá Trà Quang Thanh tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, đoàn kết, gắn bó cùng tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.