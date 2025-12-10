Thiên tai năm nay gây thiệt hại lớn hơn năm 2024

TPO - Số liệu mới nhất cho thấy, từ đầu năm đến nay, thiên tai làm 420 người chết, mất tích, thiệt hại hơn 99.000 tỷ đồng, nhiều hơn cả năm 2024 khi siêu bão Yagi tàn phá miền Bắc.

Sáng 10/12, Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với tổ chức ISET-Quốc tế tại Việt Nam (ISET), tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam (Plan) và Quỹ Z Zurich đồng tổ chức Hội thảo “Tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu trong bối cảnh mới”.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh đất nước ta vừa trải qua một năm 2025 đầy thử thách, khi thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt, trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử.

Trong đó, các cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ rất mạnh, trái quy luật, đầu mùa đã đổ bộ vào Trung Bộ, cuối mùa vẫn tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ. Nhiều địa phương phải hứng chịu thiên tai kép như bão chồng bão, lũ chồng lũ, lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Thiệt hại do thiên tai năm 2025 vượt qua cả năm 2024. Trong ảnh là mưa lũ tại miền Trung vào giữa tháng 11.

Ông Sơn thông tin, tính đến ngày 8/12/2025, thiên tai đã làm 420 người chết và mất tích, 730 người bị thương; gần 4.200 ngôi nhà bị sập, đổ, trôi; gần 348.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái; trên 541.000 ha lúa, hoa màu và 298.000 ha cây trồng khác bị ngập úng

Tổng thiệt hại kinh tế ước tính trên 99.469 tỷ đồng, gần gấp 1,1 lần so với cùng kỳ năm 2024.

“Những con số này cho thấy mức độ nghiêm trọng của thiên tai, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường năng lực chống chịu, ứng phó kịp thời và hiệu quả hơn nữa”, ông Sơn nói.

Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thuỷ văn, năm 2025 được ghi nhận là một năm có diễn biến thiên tai cực kỳ bất thường và dị thường tại Việt Nam, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng trên cả nước.

Tính đến hết tháng 10/12 đã có 22 cơn bão/ATNĐ (15 bão, 07 ATNĐ) hoạt động trên Biển Đông, trở thành năm có số lượng bão/ATNĐ hoạt động nhiều nhất trên Biển Đông kể từ khi có số liệu quan trắc (từ năm 1961).

Trong năm 2025, tình hình lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra trên diện rộng, với mực nước đỉnh lũ trên các sông vượt mốc lịch sử ở cả Bắc Bộ, Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ, hạ lưu sông Cửu Long.

"Chưa năm nào ghi nhận lũ đặc biệt lớn, lũ lịch sử cùng xuất hiện trong một năm tại 20 con sông", ông Cường cho hay.

Trong đó, đặc biệt nghiêm trọng là trận lũ lụt lịch sử tại Phú Yên (nay là khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk) vào năm 2025 là một phần của đợt thiên tai lớn tại miền Trung và Tây Nguyên, được đánh giá là vượt qua đỉnh lũ lịch sử năm 1993 trên lưu vực sông Ba.

“Sự kiện hoạt động bão bất thường, lũ lớn nghiêm trọng, diện rộng bất thường trong năm 2025 tại Việt Nam là một minh chứng rõ ràng cho thấy quy luật lũ truyền thống đang thay đổi, phản ánh xu hướng thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường do tác động của biến đổi khí hậu”, ông Cường nói.

Khánh Hoà đón lũ kỷ lục 39 năm.

Trên phạm vi toàn cầu, năm 2025 đã chứng kiến nhiều kỷ lục về thiên tai khí tượng thủy văn chưa từng có. Nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi được ghi nhận.

Tại Bắc Đại Tây Dương, nhiệt độ bề mặt nước biển tiếp tục duy trì kỷ lục cao nhất vượt 25.5 độ vào cuối mùa hè, cung cấp nguồn năng lượng chưa từng có cho các xoáy thuận nhiệt đới, hậu quả là sự tan băng kỷ lục, như ở Tây Nam Greenland, ước tính đã mất tới 300 tỷ tấn băng chỉ trong mùa hè 2025, góp phần đáng kể vào mức dâng mực nước biển toàn cầu.

Năm 2025 đã thiết lập những kỷ lục đáng lo ngại về cường độ và số lượng xoáy thuận nhiệt đới khi tại Đại Tây Dương ghi nhận 10 cơn bão lớn (Cấp 3 trở lên), vượt qua các kỷ lục trước đó, hiện tượng bão tăng cường độ nhanh chóng đã trở nên phổ biến. Siêu bão "Phượng Hoàng" ở Tây Bắc Thái Bình Dương đã tăng từ cấp 1 lên cấp 5 (sức gió trên 250 km/h chỉ trong vòng 24 giờ (9/2025).

Bên cạnh đó, nhiều đợt lũ, ngập lụt và lũ quét cũng được ghi nhận, đặc biệt là các đợt lũ lụt và sạt lở đất vô cùng nghiêm trọng như tại Sumatra, Indonesia khiến trên 700 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích, Pakistan khiến hơn 1000 người thiệt mạng, trận lũ quét tại Taxas, Hoa Kỳ khiến 135 người thiệt mạng.

“Một điều đáng chú ý là trạm Bạch Mã (Việt Nam) đã ghi nhận lượng mưa cực đoan lên tới 1.739 mm chỉ trong vòng 24 giờ (10/2025), được Tổ chức Khí tượng Thế giới đang xác nhận là một trong những sự kiện mưa 24 giờ lớn nhất được biết đến trên thế giới”, ông Cường chia sẻ.