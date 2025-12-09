Miền Trung đón nhiều đợt mưa lớn

TPO - Dự báo từ chiều tối 9/12 đến ngày 10/12, mưa lớn tiếp tục từ Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ. Sau đó khoảng từ ngày 13-15/12, khu vực này tiếp tục đón mưa lớn diện rộng.

Ngày hôm nay (9/12), khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào.

Dự báo từ chiều tối 9/12 đến hết ngày 10/12, Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Nguy cơ rất cao xảy ra mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, từ chiều tối và đêm 9/12, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Từ ngày 10/12 đến ngày 11/12, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa to trên 100mm.

Miền Trung có thể đón mưa liên tiếp trong những ngày tới.

Dự báo từ đêm 10/12, đợt mưa lớn này giảm dần. Tuy nhiên, từ khoảng 13-15/12, Quảng Trị, Huế và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục đón một đợt mưa lớn diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Trên biển, khu vực Nam Biển Đông có một vùng áp thấp đang hoạt động. Dự báo trong đêm nay và ngày mai (10/12), vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, kết hợp với không khí lạnh nên khu vực phía Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m. Biển động mạnh.