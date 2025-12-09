Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắc Bộ ngày hửng nắng, đêm rét lạnh; Trung Bộ mưa lớn

Tú Oanh
TPO - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ nay đến giữa tháng 12, Bắc Bộ duy trì rét về đêm và sáng, có nơi rét đậm; trong khi Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Trên Biển Đông, gió Đông Bắc liên tục tăng cấp, sóng cao 3-5m, khiến tàu thuyền đối mặt nguy cơ rủi ro cấp 2.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Ngày 11-12/12, Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác; ngày 13/12 khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 13/12 trời rét, riêng ngày và đêm 13/12 vùng núi và trung du có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

m1.jpg
Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm. Ảnh minh họa

Từ ngày 11-13/12, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sáng và đêm trời rét. Từ ngày 13/12 trời rét.

Đêm 8/12 và 9/12, thành phố Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào. Từ chiều 9/12 đến hết ngày 10/12, Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm; riêng từ ngày 13-15/12 có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng.

Những khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ chiều tối 9/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 10-11/12 và ngày 13-14/12, Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ đêm 10-14/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, bản tin phát lúc 4h ngày 9/12 cho biết, khu vực Bắc Biển Đông và trạm Huyền Trân đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm Phú Quý có gió giật cấp 7-8; trạm Lý Sơn có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Ngày và đêm 9/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa); vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau : gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 3,0-5,0m.

Từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 3,0-5,0m.

Từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2,0-4,0m.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Trung tâm khí tượng cảnh báo ngày và đêm 10/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động. Rủi ro thiên tai trên biển ở mức cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Tú Oanh
