Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông

TPO - Dự báo khoảng đêm 7/12, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở ven biển của Philippines sẽ vào Biển Đông, trở thành xoáy thuận nhiệt đới thứ 22 hoạt động ở Biển Đông năm nay. Dự báo áp thấp nhiệt đới ít khả năng mạnh lên thành bão, ít tác động đến đất liền nước ta.

Vào chiều nay (6/12), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển phía đông của khu vực miền Trung Philippines với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo khoảng đêm 7/12, áp thấp nhiệt đới này vượt qua kinh tuyến 120 vào Biển Đông với cường độ ít thay đổi. Đến 13 giờ ngày 8/12, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Giữa Biển Đông với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, sau khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam với tốc độ khá nhanh, khoảng 20-25km/h và ít khả năng mạnh lên thành bão.

Thời gian áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông cùng thời gian không khí lạnh hoạt động, sự tương tác của không khí lạnh sẽ tác động trực tiếp đến đường đi và cường độ của áp thấp nhiệt đới. Vì vậy, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Mặc dù áp thấp nhiệt đới ít khả năng tác động trực tiếp đến đất liền, khu vực từ Quảng Trị đến duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có khả năng hứng chịu mưa lớn diện rộng do tác động của không khí lạnh, tàn dư của áp thấp nhiệt đới và địa hình đón gió của miền Trung. Đây cũng là hình thái gây mưa điển hình ở khu vực này trong thời gian qua.

Cụ thể, từ ngày 8-10/12, khu vực này bắt đầu có mưa rải rác, ngày 11-12/12 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 13-15/12 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng. Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý về khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này khi xảy ra mưa lớn do tính chất đất bị liên kết yếu do mưa lớn liên tiếp thời gian qua.

Khu vực Tây Nguyên trong thời gian từ ngày 9-11/12 và ngày 13-14/12 cũng có mưa, mưa rào rải rác có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nam Bộ từ ngày 10-12/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ khoảng ngày 11-13/12, miền Bắc và Bắc Trung Bộ cũng có khả năng đón một đợt không khí lạnh mạnh, gây mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, từ đêm 13-14/12 có nơi rét đậm.

Biển Đông đang trải qua một mùa bão kỷ lục. Kể từ khi có số liệu quan trắc (từ năm 1961), lần đầu tiên khu vực này ghi nhận tới 21 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trong một năm (tính từ đầu năm đến ngày 6/12), trong đó có 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới, vượt qua kỷ lục thiết lập vào năm 2017 với 20 xoáy thuận nhiệt đới.

Ngoài kỷ lục về số lượng bão/ATNĐ, mùa bão năm 2025 còn ghi nhận một số tính chất đặc biệt, bất thường và cực đoan. Cơn bão số 1 (WUTIP) là cơn bão đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông trong tháng 6 sau hơn 40 năm. Cơn bão số 9 (RAGASA) với cường độ mạnh cấp 17, giật trên cấp 17 đã trở thành cơn bão mạnh nhất từng hoạt động trên khu vực Biển Đông.

ATNĐ cuối tháng 11 bắt nguồn từ cơn bão Senyar trở thành xoáy thuận nhiệt đới đầu tiên di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương sang khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong lịch sử. Trong quá khứ đã từng có áp thấp nhiệt đới hoặc bão đi từ Tây Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương, nhưng chiều ngược lại thì chưa từng ghi nhận.