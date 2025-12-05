Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đà Nẵng: Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà bà con vùng cao sau mưa lũ

Hoài Văn
TPO - Cùng với việc khám bệnh và phát thuốc miễn phí, nhiều suất quà được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam phối hợp với các nhà hảo tâm, trao tặng cho các hộ dân vùng núi cao bị ảnh hưởng nặng nề sau các đợt lũ quét, sạt lở.

Trong hai ngày 4 và 5/12, đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Trà My, chính quyền địa phương và nhà hảo tâm tổ chức chương trình quân – dân y kết hợp tại 3 xã Trà My, Trà Giáp, Trà Đốc ( Đà Nẵng).

dbb99ba2e5fc6aa233ed-7389.jpg
463b4f6d3133be6de722.jpg
f61a2d51530fdc51851e.jpg
Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con thôn Long Sơn, xã Trà My.

Tại thôn Long Sơn, xã Trà My, đoàn đã khám bệnh, siêu âm, đo điện tim, khám mắt và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân và 100 trẻ em, giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý hô hấp, tim mạch và dinh dưỡng - những nguy cơ thường gặp tại vùng cao sau bão lũ.

Cùng với đó, đoàn trao tặng 70 áo ấm, vở học sinh và 50 chăn hỗ trợ các trường học tại thôn Long Sơn.

73c91ef460aaeff4b6bb.jpg
Trao tặng các phần quà cho bà con xã Trà Giáp.

Đoàn cũng trao 70 áo ấm, vở học sinh và 50 chăn hỗ trợ các trường học tại thôn Long Sơn; quà nhu yếu phẩm dành cho các hộ dân khó khăn ở xã Trà Đốc; cùng 180 suất quà gồm áo ấm, chăn mềm và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân xã Trà Giáp. Đặc biệt, Đoàn công tác còn trao thêm 20 suất hỗ trợ đặc biệt (mỗi hộ 1 triệu đồng), nhằm chia sẻ cùng bà con thiệt hại sau thiên tai.

“Tinh thần quân – dân y là trách nhiệm và cũng là tình cảm mà chúng tôi muốn gửi đến bà con vùng khó, góp phần giúp người dân an tâm ổn định cuộc sống sau thiên tai” - BSCKII Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện, chia sẻ.

Hoài Văn
