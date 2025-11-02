Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Điểm trường ở miền núi Đà Nẵng sụt lún nứt toác, nguy cơ đổ sập

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau mưa lớn kéo dài, một điểm trường ở xã Trà Linh, TP Đà Nẵng bị sụt lún, nền và tường nứt toác, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Ngày 1/11, thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh, xã Trà Linh (TP Đà Nẵng) cho biết, sau mưa lớn, sạt lở, điểm trường Tak Ngo bị hư hại nghiêm trọng.

50ee2426c36e4f30167f-7906.jpg
9546ecbf0bf787a9dee6-1156-6645.jpg
c4d68d3f6a77e629bf66-2719.jpg
534fb2a255ead9b480fb-7265.jpg
Những vết nứt lớn kéo dài tại nhiều vị trí của điểm trường điểm trường Tak Ngo

Tại hiện trường, nền nứt toác trượt hẳn xuống taluy tạo thành khe sâu. Nền sân bê tông bị tách khối, gồ lên, tạo thành vết nứt chạy dài vào tận các phòng học. Bên trong khuôn viên và các tường lớp học xuất hiện nhiều vết nứt dọc ngang chạy từ chân tường lên sát mái, tường rào, hàng cột và lối đi bị sụt lún, nứt gãy, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Sự cố xảy ra nhiều ngày qua, tuy nhiên do tình hình mưa lũ và sạt lở đất nghiêm trọng nên đến hôm nay 1/11 địa phương mới tiếp cận được.

0a74859962d1ee8fb7c0.jpg
Cổng trường bị xô lệch, nguy cơ đổ sập.

Điểm trường có 2 lớp học với tổng số 34 học sinh. Sau khi xảy ra sụt lún, sạt lở, nhà trường bố trí cho các em về điểm trường trung tâm xã để học, đảm bảo an toàn.

Được biết, điểm trường Tak Ngo được khánh thành vào tháng 8/2025, do UBND huyện Nam Trà My (cũ) phối hợp Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh, Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Nam Trà My và Câu lạc bộ Golf Bờ Đông Sông Hàn tổ chức.

Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng, trong đó các câu lạc bộ, tổ chức xã hội tài trợ 500 triệu đồng, phần còn lại do UBND huyện Nam Trà My (cũ) đối ứng.

Quy mô công trình 120m², gồm 1 phòng học kiên cố, 1 phòng công vụ giáo viên, khu vệ sinh, sân chơi, mái che, cổng ngõ và tường rào bảo vệ, phục vụ 34 học sinh và 2 giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Hoài Văn
#điểm trường sụt lún #nứt toác #sạt lở đất #an toàn trường học #mưa lớn #công trình trường học #Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục