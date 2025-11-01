Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hơn 2 giờ khiêng cáng đưa sản phụ vượt sạt lở đi sinh

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sản phụ chuyển dạ trong tình trạng dọa sinh non, hạ huyết áp, tiền sử mổ đẻ 3 lần nhưng quãng đường đến trung tâm y tế hơn 40km lại sạt lở, xe không thể lưu thông. Các lực lượng quyết định thay phiên nhau khiêng cáng, đội mưa, vượt đường sạt lở đưa đến sản phụ đi sinh

Ngày 1/11, lãnh đạo UBND xã Trà Giáp (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng xung kích xã đội mưa lớn, vượt đường sạt lở đưa một sản phụ đi sinh.

5fd7970bd543591d0052-1190.jpg
f7be66782430a86ef121-852.jpg
6de08827ca6f46311f7e-955.jpg
Các lực lượng dùng cáng khiêng bộ suốt 2 giờ đồng hồ trên tuyến đường sạt lở để đưa sản phụ đi sinh

Trưa 1/11, UBND xã Trà Giáp nhận được tin báo về việc thai phụ Hồ Thị Hà My (SN 1995, trú thôn 1, xã Trà Giáp) có dấu hiệu chuyển dạ, cần được hỗ trợ khẩn cấp, sản phụ trong tình trạng dọa sinh non, hạ huyết áp, tiền sử mổ đẻ 3 lần. Trong khi đó, quãng đường từ Trà Giáp đến Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My hơn 40km xuất hiện nhiều điểm sạt lở, xe cộ không thể lưu thông.

Ông Phùng Văn Nam – Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự xã Trà Giáp thống nhất phương án cử lực lượng công an xã, dân quân và y tế dùng cáng tạm để khiêng bộ đưa thai phụ đi sinh.

Sau gần hai giờ đồng hồ, các lực lượng đưa thai phụ đến khu vực gần đập thủy điện Sông Tranh 2, sau đó bàn giao sang xe cứu thương để tiếp tục di chuyển đến Trung tâm y tế khu vực III tiếp nhận. Hiện sức khỏe của thai phụ đã ổn định.

Hoài Văn
#Đà Nẵng #cứu hộ #sản phụ #đường sạt lở #hỗ trợ y tế #bệnh viện #sinh nở #sạt lở #mưa lớn #khiêng cáng

Xem thêm

Cùng chuyên mục