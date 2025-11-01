Kinh hãi đất đá ầm ầm đổ trúng xe múc đang dọn điểm sạt lở

TPO - Trong lúc xe múc đang san gạt, dọn điểm sạt lở thì bất ngờ khối lượng lớn đất đá trên đồi tiếp tục đổ vùi chiếc xe, tài xế may mắn thoát chết

Ngày 1/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hồng Lai - Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa xảy ra một vụ sạt lở, đất từ trên đồi đổ ập xuống trong lúc xe múc đang múc đất phía dưới, may mắn không có thiệt hại về người.

Theo clip ghi lại cảnh một người lái xe múc làm nhiệm vụ xúc đất, dọn dẹp điểm sạt thì bất ngờ một khối lượng lớn đất từ trên quả đồi tiếp tục sạt lở, đổ xuống khu vực chiếc xe múc này.

Vụ sạt lở xảy ra lúc 7h34 phút sáng nay 1/11 tại Km 71 tuyến Quốc lộ 40B trên địa bàn thôn Trà Giác, xã Trà Tân. Điểm sạt lở này xuất hiện từ ngày 30/10. "May mắn tài xế an toàn, còn chiếc xe múc bị mắc kẹt trong đống bùn đất" – ông Lai cho hay.

Hiện trường xảy ra sạt lở

Theo báo cáo của UBND xã Trà Tân, hiện trên địa bàn xã có 52 nhà ở của người dân bị ảnh hưởng sạt lở, trong đó có 32 nhà bị vùi lấp hoàn toàn, 30 nhà bịvùi lấp một phần. Cả xã có hơn 34 điểm sạt lở lớn nhỏ, tiếp tục sạt lở nhiều điểm.

Tuyến đường chính như Quốc lộ 40B bị sạt lở nhiều đoạn nghiêm trọng. Các lực lượng nỗ lực khắc phục trên tuyến đường 40B, đã thông tuyến từ trưa 31/10.

Xã thành lập 4 tổ công tác đến các thôn bị sạt lở chia cắt để hỗ trợ hàng hóa nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân.