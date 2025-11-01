Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

TPO - Ngày 1/11, UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn vừa ký Quyết định số 2291/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến quốc lộ và đường tỉnh thuộc phạm vi quản lý do ảnh hưởng của bão số 12 và các đợt mưa lớn gây ra.

Ngày 1/11, UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn vừa ký Quyết định số 2291/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến quốc lộ và đường tỉnh thuộc phạm vi quản lý do ảnh hưởng của bão số 12 và các đợt mưa lớn gây ra.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn Đà Nẵng bị hư hỏng nghiêm trọng do mưa lũ.

Cụ thể, UBND TP giao Sở Xây dựng triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông; đồng thời đề xuất UBND TP, Chủ tịch UBND TP quyết định triển khai dự án khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định hiện hành.

Sở Xây dựng có trách nhiệm căn cứ diễn biến thiên tai hoặc kết quả khắc phục để báo cáo Chủ tịch UBND TP công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai. Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu bố trí kinh phí để Sở Xây dựng thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai.

Chỉ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường quốc lộ và đường tỉnh thuộc phạm vi quản lý.

Đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua khiến hạ tầng giao thông trên địa bàn TP Đà Nẵng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường bị chia cắt do ngập nước, sạt lở đất. Một số công trình cầu dân sinh bị sụp lún, hư hỏng nghiêm trọng do nước lũ đổ về.

Đợt mưa lũ từ ngày 26/10 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông trên địa bàn Đà Nẵng.

Theo thống kê sơ bộ, đợt mưa lũ vừa qua đã làm 1.880m đường hư hỏng; sạt lở các mái taluy, đất đá gần 63 nghìn mét khối. Trong cuộc họp về triển khai công tác ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất chiều ngày 28/10 của UBND TP Đà Nẵng, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã đề xuất công bố tình huống khẩn cấp thiên tai đối với một số công trình hạ tầng giao thông và đề xuất TP cấp nguồn kinh phí để các đơn vị triển khai công tác khắc phục, bảo đảm giao thông, duy trì thông tuyến.

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến ứng phó mưa lũ với Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đề xuất Chính phủ bố trí kinh phí để địa phương nâng cấp, sửa chữa tuyến đường, cầu dân sinh bị hư hỏng, xuống cấp do ảnh hưởng của đợt mưa lũ.

Đà Nẵng chi 200 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Ngày 1/11, ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết thành phố đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung vào nhiệm vụ cấp bách là hỗ trợ đời sống và phục hồi hạ tầng thiết yếu.

Trận mưa lũ lịch sử khiến người dân Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề.

Thành phố đã thống nhất chi khoảng 200 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ, đồng thời phân bổ thêm cho các sở, ngành và địa phương để sửa chữa, khắc phục hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Thành phố sẽ tính toán hỗ trợ nhà sập, nhà hư hỏng nặng, hư hỏng một phần và hỗ trợ thân nhân người chết, người bị thương. Các văn bản hướng dẫn đã được chuyển đến các địa phương để kịp thời chi cho người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu thốn.

Đối với nguồn tiếp nhận viện trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã nhận được sự ủng hộ lớn từ nhiều cơ quan, tổ chức và sẽ tiếp tục được chuyển đến người dân kịp thời và đúng đối tượng. Tính đến ngày 30/10, MTTQ thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận hơn 6,3 tỷ đồng và hơn 5 tấn hàng hóa, phối hợp với Bộ đội Biên phòng phân bổ đến các vùng bị cô lập.

Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (mũ trắng) kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ

Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 3.500 tỷ đồng để triển khai các giải pháp khắc phục dài hạn, trong đó gồm 1.500 tỷ đồng để xây dựng 5 km kè chống sạt lở bờ biển Hội An và 2.000 tỷ đồng để di dời, tái định cư người dân miền núi tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao.