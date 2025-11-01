Hà Nội hỗ trợ 30 tỷ đồng cho nhân dân thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

TPO - Ngày 31/10, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội gửi thư thăm hỏi, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Trong thư, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài viết, trong những ngày cuối tháng 10, mưa lớn gây ngập lụt ở nhiều khu vực đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của nhân dân thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội gửi lời thăm hỏi ân cần, sẻ chia sâu sắc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là nhân dân các vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung. Ảnh: PV.



Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, với tình cảm "Tương thân tương ái" và tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội gửi tới Quỹ Cứu trợ của thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi khoản hỗ trợ số tiền 10 tỷ đồng cho mỗi địa phương để góp phần khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra và chia sẻ những khó khăn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; tình cảm chia sẻ, góp sức của các tỉnh, thành trong cả nước và với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí vươn lên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các địa phương sẽ vượt qua mọi khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống của nhân dân.

Cùng ngày, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã quyết định trích Quỹ Cứu trợ thành phố số tiền 30 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, mỗi đơn vị 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai.

Số tiền trên được chuyển về tài khoản Cứu trợ do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi quản lý.