Kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả mưa lũ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Thông báo số 98-TB/TW Kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả do Bão số 12 và mưa, lũ sau bão gây ra.

Kết luận nêu, tại phiên họp ngày 31/10, Bộ Chính trị đã nghe Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tổng hợp tình hình và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả Bão số 12.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố miền Trung bị ảnh hưởng của đợt mưa bão lịch sử vừa qua gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản: 10 người chết, 12 người mất tích, 22 người bị thương; 51 nhà bị sập, cuốn trôi; 122 nhà bị hư hỏng; 128.024 nhà bị ngập; 4.376 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; 657 ha cây ăn quả bị thiệt hại; 16.342 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; giao thông đường bộ tại các địa phương, đường sắt trên trục Bắc - Nam bị chia cắt ở nhiều nơi.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng ở các tỉnh miền Trung. Ảnh: PV.



Bộ Chính trị, Ban Bí thư chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do Bão số 12 và mưa, lũ; đồng thời ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền địa phương và các lực lượng quân đội, công an, y tế, thanh niên xung kích, cứu nạn, cứu hộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai do bão lụt gây ra. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo các giải pháp ứng phó thiên tai và thường xuyên có mặt tại những địa phương chịu thiệt hại nặng.

Bộ Chính trị đề nghị các cơ quan, đơn vị, cấp uỷ, chính quyền các địa phương khẩn trương chỉ đạo khắc phục kịp thời hậu quả do mưa, lũ gây ra, nhất là công tác hỗ trợ người dân ở những khu vực còn bị ngập nặng, khu vực miền núi bị cô lập do sạt lở đường sá; sớm ổn định tình hình, khôi phục các công trình dân sinh cấp thiết để người dân trở lại đời sống bình thường; bảo đảm chỗ ở tạm an toàn, nước sạch, lương thực, thuốc men, chăm sóc đặc biệt cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và các nhóm dễ bị tổn thương; bảo đảm các điều kiện vệ sinh, an toàn về trường, lớp để học sinh sớm trở lại trường tiếp tục học tập ngay sau khi nước rút.

Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, cơ quan chức năng tổ chức rà soát, đánh giá công tác dự báo tình hình và phòng, chống thiên tai trong thời gian gần đây, đề ra phương án căn cơ phòng, chống bão, lũ và các kịch bản ứng phó với thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới.