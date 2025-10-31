Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Bảo vệ các công trình kiến trúc cung đình Huế giữa mưa lũ cần đặt lên hàng đầu

Ngọc Văn
TPO - Trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đại Nội Huế, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu chính quyền thành phố và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải đặt nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các công trình kiến trúc cung đình lên hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp.

Sáng 31/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ và công tác vệ sinh môi trường tại Đại Nội Huế. Cùng đi với Phó Thủ tướng có Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định.

ptt-mai-van-chinh-2.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ và công tác vệ sinh môi trường tại di tích﻿ Đại Nội Huế.

Tại Đại Nội Huế, Phó Thủ tướng nghe lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua. Theo đó, mưa lớn đã khiến một số khu vực trong Đại Nội bị ngập sâu từ 0,3 - 0,5m, gây ảnh hưởng đến cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động bảo tồn, trưng bày.

Lực lượng chức năng, cán bộ di tích và người dân địa phương đã huy động máy bơm, bao cát, vật tư chống ngập để bảo vệ công trình di tích, đồng thời đảm bảo an toàn cho du khách.

ptt-mai-van-chinh-3.jpg
Nước lũ đã rút gần hết ở cầu Trung Đạo bắc qua hồ Thái Dịch dẫn vào điện Thái Hòa - Đại Nội Huế.﻿

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận tinh thần chủ động, khẩn trương của chính quyền địa phương và đội ngũ làm công tác bảo tồn di tích trong việc ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho khu Di sản Huế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quần thể Di tích Cố đô Huế là di sản thế giới, nên việc bảo vệ các công trình kiến trúc cung đình trong điều kiện thời tiết cực đoan cần được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là hệ thống thoát nước, chống thấm, gia cố nền móng và bảo quản hiện vật.

ptt-mai-van-chinh-1.jpg
ptt-mai-van-chinh-4.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sau nhiều ngày trải qua mưa lũ lịch sử.

Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền TP Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế rà soát tổng thể các hạng mục di tích dễ bị tổn thương do mưa lũ, xây dựng phương án ứng phó dài hạn theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu.

Ông cũng đề nghị các đơn vị chức năng tiếp tục tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, vệ sinh, tiêu thoát nước, đảm bảo sớm mở cửa di tích trở lại phục vụ khách tham quan với tinh thần “nước rút đến đâu, dọn đến đó”; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân khi thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Ngọc Văn
