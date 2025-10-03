Chuyển hóa không gian di sản Huế thành động lực tăng trưởng mới

TPO - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc phát huy lợi thế di sản trong nhiệm kỳ mới, chuyển hóa không gian di sản Huế trở thành động lực tăng trưởng, gắn với vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để mở ra không gian phát triển mới.

Sáng 3/10, tại Nhà hát Sông Hương (phường Thuận Hóa, TP. Huế) khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 400 đại biểu đại diện cho hơn 58.000 đảng viên toàn thành phố.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo địa phương và các đại biểu khách mời đã tham dự.

Hoàn thành mục tiêu thành phố trực thuộc Trung ương

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Huế Lê Trường Lưu nhấn mạnh: 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Huế đã đoàn kết, đổi mới, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành quả quan trọng, hoàn thành mục tiêu đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bí thư Thành ủy Huế Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc đại hội.

Thành phố duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nhiều công trình quy mô lớn mang tầm quốc gia, khu vực được đầu tư và đi vào hoạt động hiệu quả; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Huế tiếp tục khẳng định vị trí trung tâm về văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ; đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, con người Huế.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của thành phố còn chậm, quy mô kinh tế nhỏ, GRDP bình quân đầu người chưa đạt kế hoạch; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Quang cảnh đại hội.

Đại hội sẽ quyết nghị triển khai 6 chương trình trọng điểm, gồm: Phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản; phát triển công nghiệp; phát triển văn hóa, du lịch, dịch vụ; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Huế cần phát huy lợi thế di sản

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang chúc mừng, ghi nhận thành phố đã có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 7,54%/năm; thu nhập bình quân đầu người đứng thứ hai khu vực Bắc Trung Bộ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo đại hội.

“Những kết quả đạt được thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, minh chứng sinh động cho sự đổi mới, tạo tiền đề phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới, đóng góp vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”, Đại tướng Lương Tam Quang nói.

Tại đại hội lần này, Đại tướng Lương Tam Quang lưu ý, Đảng bộ TP. Huế cần tập trung đổi mới công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm.

Huế ngày càng có nhiều công trình quy mô lớn mang tầm quốc gia.

Nhiệm vụ quan trọng, riêng có của nhiệm kỳ 2025 - 2030 là vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tháo gỡ kịp thời điểm nghẽn về cơ cấu, biên chế, hạ tầng chuyển đổi số, tạo động lực phát triển mới.

Về kinh tế, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Huế cần phát huy lợi thế di sản, phát triển mạnh mẽ kinh tế di sản gắn với phát triển du lịch, chuyển hóa không gian di sản trở thành động lực tăng trưởng mới; phát triển kinh tế biển bền vững, khai thác hiệu quả Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Vườn Quốc gia Bạch Mã; đẩy mạnh công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu “Huế - Thành phố văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc sắc Đông Nam Á”, đầu tư hạ tầng chiến lược hiện đại.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang cũng lưu ý về nhiệm vụ nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; cải cách hành chính, quản trị minh bạch, hiệu quả; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng xã, phường không tội phạm, không ma túy; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Huế xanh - thông minh - giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế, huy động tối đa nguồn lực cho phát triển...