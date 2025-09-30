Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An: Bước ngoặt để định hình lại tư duy phát triển

TPO - Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ là bước ngoặt để định hình lại tư duy phát triển; Củng cố nền tảng chính trị và thể chế; Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên trong toàn xã hội.

Ngày 30/9, tại Nghệ An đã diễn ra Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì buổi họp báo.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Buổi họp báo đã thông tin nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX. Cụ thể, Đại hội được tổ chức từ ngày 1-3/10/2025 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An. Tham dự Đại hội có 500 đại biểu chính thức, đại diện cho 200.579 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ XX năm 2025 - 2030 có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới".

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu.

Đại hội đề ra quan điểm, mục tiêu phát triển giai đoạn 2025-2030 gồm: Đổi mới tư duy phát triển, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực; văn hóa, con người Nghệ An là nền tảng; Phát triển kinh tế xanh, số, tuần hoàn, công nghệ cao, dịch vụ chất lượng; Đột phá phía Đông, phát triển bền vững phía Tây; Kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh; mở rộng liên kết vùng, hội nhập quốc tế.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi và đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các nội dung như: chỉ tiêu nhiệm kỳ; công tác tổ chức đại hội; công tác phối hợp tuyên truyền đại hội, những điểm mới trong Đại hội lần thứ XX...

Các đại biểu tham dự cuộc họp đặt câu hỏi và đóng góp nhiều ý kiến cho Đại hội.

Trả lời về các điểm mới của Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, Đại hội sẽ cắt thời lượng văn nghệ chào mừng. Thay vào đó sẽ tăng thời lượng trình bày tham luận của các đại biểu. “136 Đảng bộ trực thuộc viết tham luận và đã chọn ra 16 bài tham luận trình bày tại hội trường”, ông Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ là bước ngoặt để định hình lại tư duy phát triển; Củng cố nền tảng chính trị và thể chế; Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên trong toàn xã hội. Quan trọng nhất là kiến tạo một tầm nhìn dài hạn, khả thi và đột phá, hướng tới mục tiêu đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia vào năm 2030, và một tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, có thu nhập cao vào năm 2045.

Ông Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trả lời các câu hỏi của đại biểu tại cuộc họp.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định, để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Nghệ An phải đi bằng tư duy mới, bằng cơ chế mở, bằng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết tâm đột phá, hành động quyết liệt. Bên cạnh đó cần phải có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân và đặc biệt là sự ủng hộ, đồng hành của đội ngũ báo chí, truyền thông.