Đắk Lắk xác định 3 đột phá để vươn ra biển lớn

TPO - Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu tỉnh Đắk Lắk nêu rõ mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh bình quân đạt 10,5%/năm. Tỉnh đề ra 3 khâu đột phá, đặt mục tiêu hình thành chuỗi giá trị Đông - Tây, ưu tiên hạ tầng, cải cách thể chế, chuyển đổi số và nhân lực chất lượng cao để vươn ra biển lớn.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng - dự và chỉ đạo đại hội.

Theo Báo cáo chính trị được ông Tạ Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày, nhiệm kỳ qua, nền kinh tế của tỉnh Đắk Lắk tăng trưởng khá, GRDP tăng bình quân 6,24%/năm, quy mô kinh tế 229.000 tỉ đồng, gấp 1,75 lần năm 2020.

Nông nghiệp giữ vai trò trụ đỡ, cây công nghiệp và cây ăn quả mở rộng diện tích, nâng giá trị xuất khẩu. Du lịch đạt hơn 6 triệu lượt khách năm 2025, dịch vụ - công nghiệp chế biến khởi sắc. Văn hóa - Xã hội tiến bộ, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,08%, hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 10,06%. Quốc phòng, an ninh giữ vững, trật tự xã hội ổn định.

Theo báo cáo, cơ cấu kinh tế của tỉnh đã chuyển dịch tích cực. Hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư. Mạng lưới giao thông đường bộ được đầu tư khá đồng bộ, kết nối thông suốt. Ngành dịch vụ, thương mại, du lịch có bước phát triển khá. Hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã có những chuyển biến tích cực.

Ông Tạ Anh TuấnChủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.

Tuy nhiên, tỉnh cũng thừa nhận, nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng phát triển; tái cơ cấu kinh tế chưa đạt hiệu quả. Hạ tầng khu, cụm công nghiệp chưa đồng bộ. Mạng lưới giao thông còn nhiều hạn chế, phát triển đô thị và quản lý, sử dụng tài nguyên khoáng sản, đất đai, môi trường còn bất cập. Hoạt động du lịch chưa tương xứng với tiềm năng.

Giáo dục và Đào tạo chưa được quan tâm đầu tư xứng tầm. Chất lượng khám, chữa bệnh có mặt chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao. Khoa học và công nghệ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Tỷ lệ hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Tình hình an ninh, trật tự có thời điểm còn phức tạp, bị động.

Công tác nắm bắt về tình hình quốc phòng, an ninh có thời điểm còn bị động. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, nhất là ở cấp cơ sở có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu.

Các đại biểu dự đại hội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu tỉnh Đắk Lắk nêu rõ mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh bình quân đạt 10,5%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm 2026 - 2030 đạt trên 620.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 35% trong GRDP theo giá hiện hành. GRDP bình quân đầu người 153 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không kể thu tiền sử dụng đất) bình quân tăng từ 11%/năm trở lên. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không kể thu tiền sử dụng đất) bình quân tăng từ 11%/năm trở lên.

Để những chỉ tiêu trên thành hiện thực, theo ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, tỉnh đề ra 3 khâu đột phá. Trước hết, tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, tư duy mới, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành để bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ hai, tỉnh tập trung thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển chính của tỉnh. Triển khai quyết liệt chuyển đổi số trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Thứ ba, huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó ưu tiên hạ tầng giao thông (nhất là các tuyến cao tốc và tuyến kết nối vào cao tốc), hạ tầng đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và hạ tầng công nghệ, phục vụ quá trình quản lý, phát triển nhanh và bền vững.

Để biến những tiềm năng, lợi thế của một tỉnh, hai sinh thái, đa lợi thế thành động lực phát triển thực sự, Đắk Lắk sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, chú trọng việc quy hoạch và phát triển các hành lang kinh tế, hình thành các hành lang kinh tế Đông Tây kết nối của vùng Cao Nguyên với vùng Duyên hải.