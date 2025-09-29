Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk: Điểm danh bằng AI, số hóa giấy tờ

Tuấn Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Không chỉ dừng lại ở điểm danh, đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 còn được cài đặt ứng dụng "Giải pháp Đại hội Đảng" trên thiết bị cá nhân. Đây là một "trợ lý số" toàn diện, hỗ trợ mọi hoạt động của đại hội.

dak-lak.jpg
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 29/9, tại Hội trường Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã diễn ra phiên trù bị.

Trước phiên trù bị, sáng 28/9 và đầu giờ chiều 29/9, các đại biểu dự đại hội đã tổ chức dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (phường Tuy Hòa và phường Tân Lập).

Đại hội lần này có tổng số 449 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 137.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

dak-lak-v.jpg
Đại hội ứng dụng số hóa để tối ưu hóa mọi hoạt động.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, đại hội lần này có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu mốc quan trọng sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên.

Đại hội được tiến hành trong bối cảnh, tình hình mới, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong việc xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

daklak.jpg
Các đại biểu dự đại hội phiên trù bị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 3 ngày, từ 29/9-1/10/2025. Đại hội sẽ tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng phát triển giai đoạn 2025-2030 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Đặc biệt, Đại hội cũng thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm, không nhận hoa, quà chúc mừng, thể hiện tinh thần thiết thực, tập trung cao độ vào công tác tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng phát triển giai đoạn 2025-2030.

dak-lak-2.jpg
Toàn cảnh đại hội phiên trù bị.

Các đại biểu quyết tâm ứng dụng khoa học công nghệ để tối ưu hóa mọi hoạt động. Trong đó, công tác điểm danh đã được số hóa hoàn toàn bằng ứng dụng vnFace của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Các đại biểu còn được cài đặt ứng dụng "Giải pháp Đại hội Đảng" trên thiết bị cá nhân. Đây được xem như một "trợ lý số" toàn diện, hỗ trợ mọi hoạt động của Đại hội, bao gồm: Tra cứu tài liệu chính thức của Đại hội, đóng góp ý kiến và đăng ký phát biểu trực tuyến, tổ chức thảo luận nhóm số, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và nghị quyết một cách nhanh chóng, chính xác.

Tuấn Nguyễn
#Đắk Lắk #đại hội đảng #công nghệ số #AI #ứng dụng số hóa #phát triển bền vững #quy trình đại hội #Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I #nhiệm kỳ 2025–2030

Xem thêm

Cùng chuyên mục