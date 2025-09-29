Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk: Điểm danh bằng AI, số hóa giấy tờ

TPO - Không chỉ dừng lại ở điểm danh, đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 còn được cài đặt ứng dụng "Giải pháp Đại hội Đảng" trên thiết bị cá nhân. Đây là một "trợ lý số" toàn diện, hỗ trợ mọi hoạt động của đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 29/9, tại Hội trường Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã diễn ra phiên trù bị.

Trước phiên trù bị, sáng 28/9 và đầu giờ chiều 29/9, các đại biểu dự đại hội đã tổ chức dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (phường Tuy Hòa và phường Tân Lập).

Đại hội lần này có tổng số 449 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 137.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội ứng dụng số hóa để tối ưu hóa mọi hoạt động.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, đại hội lần này có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu mốc quan trọng sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên.

Đại hội được tiến hành trong bối cảnh, tình hình mới, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong việc xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu dự đại hội phiên trù bị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 3 ngày, từ 29/9-1/10/2025. Đại hội sẽ tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng phát triển giai đoạn 2025-2030 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Đặc biệt, Đại hội cũng thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm, không nhận hoa, quà chúc mừng, thể hiện tinh thần thiết thực, tập trung cao độ vào công tác tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng phát triển giai đoạn 2025-2030.

Toàn cảnh đại hội phiên trù bị.

Các đại biểu quyết tâm ứng dụng khoa học công nghệ để tối ưu hóa mọi hoạt động. Trong đó, công tác điểm danh đã được số hóa hoàn toàn bằng ứng dụng vnFace của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Các đại biểu còn được cài đặt ứng dụng "Giải pháp Đại hội Đảng" trên thiết bị cá nhân. Đây được xem như một "trợ lý số" toàn diện, hỗ trợ mọi hoạt động của Đại hội, bao gồm: Tra cứu tài liệu chính thức của Đại hội, đóng góp ý kiến và đăng ký phát biểu trực tuyến, tổ chức thảo luận nhóm số, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và nghị quyết một cách nhanh chóng, chính xác.