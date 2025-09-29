Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

450 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai

Mạnh Thắng
TPO - Sáng 29/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 tiến hành phiên trù bị. Dự đại hội có 450 đại biểu chính thức được triệu tập, đại diện hơn 131.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

dai-hoi-6.jpg
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I

Đại hội thực hiện 2 nội dung gồm tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/9.

dai-hoi-5.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại đại hội
dai-hoi-10.jpg
Đại biểu biểu quyết các nội dung chương trình đại hội

Trong ngày làm việc đầu tiên, đại hội sẽ diễn ra một số nội dung chính như: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội; thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế làm việc của đại hội.

Sau đó, đại hội tiến hành chia tổ thảo luận các văn kiện: Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần I, nhiệm kỳ 2025-2030; họp tổng hợp và tiếp thu ý kiến góp ý tại các tổ thảo luận.

Đại hội lần này sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI).

dai-hoi-2.jpg
Đại biểu dự đại hội tham quan các gian hàng triển lãm thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật
Mạnh Thắng
#Đồng Nai #Đại hội Đảng bộ #nhiệm kỳ 2025-2030 #đại biểu Đảng #ứng dụng công nghệ số #văn kiện Đảng #bầu cử Đảng

