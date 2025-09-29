450 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai

Đại hội thực hiện 2 nội dung gồm tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/9.
Trong ngày làm việc đầu tiên, đại hội sẽ diễn ra một số nội dung chính như: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội; thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế làm việc của đại hội.
Sau đó, đại hội tiến hành chia tổ thảo luận các văn kiện: Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần I, nhiệm kỳ 2025-2030; họp tổng hợp và tiếp thu ý kiến góp ý tại các tổ thảo luận.
Đại hội lần này sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI).