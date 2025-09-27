Ứng dụng chuyển đổi số toàn diện trong kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I

TPO - Chiều 27/9, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, diễn ra lần đầu tiên sau khi Lào Cai và Yên Bái hợp nhất, hình thành tỉnh Lào Cai mới với diện tích tự nhiên 13.257 km2 và dân số 1,65 triệu người.

Buổi họp báo do bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai chủ trì; ông Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì.

Phát biểu tại chương trình, bà Giàng Thị Dung nhấn mạnh: “Mục tiêu của Lào Cai trong giai đoạn mới là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế gắn với kết nối giao thương quốc tế; hướng tới mô hình tăng trưởng xanh, hài hòa, giữ gìn bản sắc và nâng cao hạnh phúc nhân dân”.

Tỉnh ủy Lào Cai họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2025 - 2030. Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần.

Các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới thể hiện quyết tâm cao: GRDP năm 2030 đạt 240 nghìn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người 136 triệu đồng; kinh tế số chiếm khoảng 20%; có trên 18.000 doanh nghiệp, trong đó trên 60% hoạt động hiệu quả; tỷ trọng khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt trên 72%.

Quang cảnh buổi họp báo.

Điểm mới của Đại hội lần này là áp dụng phần mềm chuyển đổi số toàn diện, điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt; sắp xếp chỗ ngồi tự động; thảo luận trực tuyến; chuyển đổi giọng nói thành văn bản nhanh chóng, chính xác; văn phòng “không giấy tờ”, số hóa toàn bộ tài liệu để tăng tính an toàn, bảo mật. Đại biểu có thể tra cứu lịch trình, tài liệu, nội dung thảo luận ngay trên ứng dụng.

Cùng với đó, Tỉnh ủy ra mắt chuyên trang điện tử về Đại hội tại địa chỉ daihoidangbotinh.gov.vn, cập nhật thông tin phục vụ công tác truyền thông và nhu cầu theo dõi của cán bộ, nhân dân.

﻿ ﻿ Cờ hoa, pano, khẩu hiệu,... được trang trí phục vụ kỳ đại hội.

Trong buổi họp báo, nhiều câu hỏi được đặt ra, quan tâm đến chỉ số hạnh phúc của người dân. Ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Năm 2023 chỉ số hạnh phúc đạt 68,3%, mức cao nhất từ trước đến nay. Đây sẽ tiếp tục là một trong những mục tiêu cốt lõi của nhiệm kỳ mới, gắn với định hướng phát triển “xanh - hài hòa - bản sắc - hạnh phúc”. Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030 chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 72%.

Trên nhiều địa bàn Lào Cai hiện nay, cờ hoa, pano, khẩu hiệu, cùng các hoạt động văn hóa - thể thao, thông tin lưu động… đã tạo nên không khí phấn khởi hướng về Đại hội. Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm Đại hội diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả.