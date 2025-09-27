Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 3 trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng

TPO - Dự và phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 3 trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Xây dựng Hải Phòng thành thành phố đáng sống

Trong ngày làm việc 27/9, ông Lê Ngọc Châu – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trình bày báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội xác định chủ đề: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống “Thành phố Anh hùng” và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đã phát huy tinh thần thần đoàn kết, thống nhất, chủ động nắm bắt thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức.

Kết thúc nhiệm kỳ, TP Hải Phòng có 13/20 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra, tỉnh Hải Dương có 16/19 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (114 xã, phường, đặc khu) đã chính thức đi vào vận hành ổn định, thông suốt, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng hiện đại, gần dân, sát cơ sở; làm tốt công tác tư tưởng cán bộ sớm ổn định bộ máy và hoạt động.

Điểm nhấn nổi bật trong nhiệm kỳ là đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trong Đảng và hệ thống chính trị. Việc tổ chức hội họp, giao ban, thảo luận được cải tiến theo hướng khoa học, linh hoạt, kết hợp trực tiếp với trực tuyến.

Đổi mới ban hành nghị quyết theo phương châm “rõ việc, rõ người, rõ nguồn lực, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số, đạt nhiều kết quả nổi bật, luôn trong nhóm dẫn đầu cả nước. Xây dựng chính quyền điện tử nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số trong 10 năm liên tiếp, cơ bản đạt các chỉ tiêu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics hàng đầu phía Bắc…

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hải Phòng xác định mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ - logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển…

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Đồng thời đề ra 7 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Thành phố đề ra 5 khâu đột phá chiến lược, xác định 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống “Thành phố Anh hùng” và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ba nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội Hải Phòng

Dự và phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội được xây dựng công phu, khoa học, bài bản, sát thực tiễn, tích hợp đầy đủ các yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và có Chương trình hành động để thực hiện ngay sau Đại hội.

Trong đó, đánh giá rõ thực trạng tình hình nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trong thời gian tới, Hải Phòng phải nắm chắc tình hình, phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả để chủ động chiến lược trong mọi hoàn cảnh.

Hải Phòng phải đóng góp nhiều hơn nữa, xứng đáng hơn nữa để cùng cả nước thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Để làm được điều đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hải Phòng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm nhận thức, “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”.

Coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm; quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn; giữ vững vai trò tiên phong là đầu tàu, động lực phát triển và là một trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 3 trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội Hải Phòng trong thời gian tới. Đó là, xây dựng hoàn thiện mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa để thực hiện thành công tại TP Hải Phòng trong kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước.

Phát triển nhanh, xanh, bền vững, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng.

Đồng thời, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân năm sau cao hơn năm trước, năm sau đột phá hơn năm trước; bảo đảm vững chắc “an ninh, an toàn, an dân”.

Phát huy sức mạnh nội sinh của văn hoá với tinh thần “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”; quán triệt, thực hiện hiệu quả nguyên tắc văn hoá mang tính khoa học, dân tộc và đại chúng; phát triển mạnh công nghiệp văn hoá, công nghiệp giải trí để nhân dân được thực sự hưởng thụ thành tựu phát triển văn hoá của dân tộc.