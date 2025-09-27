Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng

TPO - Sáng 27/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố.

Dự đại hội có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam các thời kỳ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ cùng 445 đại biểu chính thức, đại diện 243.544 đảng viên thuộc 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Phát biểu khai mạc phiên làm việc, ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, bão Yagi, thiên tai và biến động an ninh, thương mại toàn cầu, cùng tác động sâu rộng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng - Hải Dương đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; kiên định mục tiêu đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ; đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam các thời kỳ tới dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kinh tế tăng trưởng cao, Hải Phòng đạt thành tựu 10 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số; cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics hàng đầu phía Bắc. Tỉnh Hải Dương tăng trưởng vượt mục tiêu, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

Môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố được cải thiện rõ rệt. Hạ tầng cảng biển, sân bay, đường bộ, đô thị có bước đột phá; cơ chế, chính sách đặc thù, Khu thương mại tự do thế hệ mới và Khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng được thành lập tạo động lực tăng trưởng chiến lược cho thành phố.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đi đầu cả nước về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển nhà ở xã hội và chăm lo cho các đối tượng chính sách. Đặc biệt, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc và Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà được UNESCO vinh danh Di sản thế giới, nâng tầm vị thế, hình ảnh vùng đất, con người Hải Phòng trên bản đồ quốc tế…

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu khai mạc.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, thực chất, hiệu quả; chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động bước đầu thông suốt, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố.

Những kết quả đạt được thể hiện sự quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thành phố là nền tảng vững chắc để thành phố vững bước cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn một số mặt hạn chế cần sớm khắc phục. Chính vì vậy, Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để toàn Đảng bộ nhìn thẳng vào sự thật, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh đất nước và thành phố đứng trước nhiều vận hội, thách thức đan xen. Sau hợp nhất, Hải Phòng trở thành đô thị hơn 4,6 triệu dân, lớn thứ 4, quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước, giữ vai trò cửa ngõ quốc tế chiến lược phía Đông Bắc của Tổ quốc, trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng đang mở ra không gian và động lực phát triển mới; thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ về phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố. Hải Phòng cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương với nhiều chủ trương chiến lược về thể chế, cơ chế và hạ tầng.

Tuy nhiên, thành phố đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn về quy hoạch, hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao, yêu cầu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các động lực tăng trưởng mới chưa tạo đột phá. Trong khi nhu cầu huy động nguồn lực ngày càng lớn, áp lực cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt.

Đây là cơ hội lịch sử nhưng cũng là thách thức chưa từng có, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải có quyết tâm chính trị cao, tầm nhìn dài hạn và hành động đột phá.

Trong bối cảnh đó, Hải Phòng đề ra mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

445 đại biểu đại diện hơn 243.000 đảng viên dự đại hội.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị mỗi đại biểu cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, khách quan, toàn diện; phân tích rõ thời cơ, thách thức và đi sâu vào các nhiệm vụ đột phá.

Đồng thời, làm rõ giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội ở Hải Phòng, phát triển nhanh gắn với công bằng, phúc lợi toàn dân, dân chủ, kỷ cương và an ninh vững chắc.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường, khẳng định khát vọng vươn mình mạnh mẽ, mở đầu giai đoạn phát triển mới của thành phố.