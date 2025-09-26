Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Thủ tướng Phạm Minh Chính bấm nút khởi công Nhà máy nhiệt điện 6,7 tỷ USD

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 26/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã bấm nút khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN Tân Trào (4.000 tỷ đồng) và Nhà máy nhiệt điện LNG với tổng vốn đầu tư 178.000 tỷ đồng (khoảng 6,74 tỷ USD) tại Hải Phòng.

Tối 26/9, UBND TP Hải Phòng và Tập đoàn Vingroup tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Dự lễ khởi công, có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác, lãnh đạo TP Hải Phòng, đại diện các sở ngành thành phố.

5e8b495e-060f-4d4d-b52c-a5f2acfd827d.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại buổi lễ khởi công.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN Tân Trào do Công ty CP đầu tư KCN Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư, có quy mô gần 227ha, tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương (huyện Kiến Thụy cũ) với tổng vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng.

KCN Tân Trào dự kiến thi công xây dựng trong 5 năm, từ quý II/2025 đến quý II/2030. Khi hoàn thành, khu công nghiệp sẽ trở thành trung tâm lớn về công nghiệp – công nghệ mới với hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, thu hút đầu tư đa ngành như: công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo… Đặc biệt, nơi đây sẽ quy tụ hàng chục nghìn nhân lực chất lượng cao trên khắp cả nước.

Với quy mô, vị trí và định hướng phát triển đồng bộ, KCN Tân Trào sẽ là một trong những động lực tăng trưởng mới góp phần gia tăng sức hút đầu tư cho Hải Phòng và trở thành trung tâm công nghiệp kiểu mẫu của cả nước.

bbf03fae-f907-4df8-b50c-8ad5035a863a.jpg
Mô phỏng KCN Tân Trào.

Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của KCN Tân Trào, do liên danh nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup – Công ty CP và Công ty CP Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư trên khu đất gần 100ha, với tổng vốn đầu tư 178.000 tỷ đồng (khoảng 6,74 tỷ USD). Dự án được xây dựng trong 5 năm, dự kiến đi vào vận hành vào năm 2030.

Khi hoàn thành, Nhà máy nhiệt điện LNG sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm (giai đoạn 1) và 19,2 tỷ kWh/năm (giai đoạn 2) vừa đáp ứng phục vụ sản xuất cho KCN Tân Trào vừa bổ sung nguồn công suất lớn vào lưới điện quốc gia. Đồng thời, hỗ trợ điều tiết hệ thống lưới điện và giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống.

Nhà máy có công suất thiết kế 4.800MW (giai đoạn 1: 1.600MW; giai đoạn 2: 3.200MW), đây sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam, theo quy hoạch điện III của Chính phủ và nằm trong nhóm các nhà máy sản xuất điện từ khí LNG hàng đầu thế giới.

Điện sản xuất từ khí LNG có ưu thế vượt trội bảo vệ môi trường khi gần như không phát thải SO2, không phát sinh bụi và lượng NOx thấp so với điện làm từ nhiên liệu hóa thạch như: than đá, dầu mỏ.

371683a4-a821-470e-9184-1861b62df79e.jpg
Mô phỏng Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, lễ khởi công 2 dự án trọng điểm đều thuộc Khu kinh tế ven biển phía Nam có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau 9 tháng kể từ khi Khu kinh tế ven biển phía Nam thành lập, 2 dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư lớn được khởi công đã khẳng định chính sách ưu việt trong thu hút đầu tư và khu kinh tế.

Đây cũng là kết quả cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, nhằm hiện thực hóa bộ tứ chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Hải Phòng là một trong những thành phố đi đầu trong đổi mới sáng tạo, liên tục giữ nhịp tăng trưởng 2 con số trong thập kỷ qua. Đây cũng là địa phương đi đầu trong nhiều lĩnh vực.

eda8f143-c2b1-4a3e-af21-599cf62e563e.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút khởi công 2 dự án trọng điểm tại Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Việc khởi công 2 dự án trọng điểm hôm nay thể hiện tinh thần tiên phong của Hải Phòng, góp phần phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, phát triển năng lượng xanh. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho Hải Phòng và các dự án.

Nguyễn Hoàn
