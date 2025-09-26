Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

445 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất

Nguyễn Hoàn
TPO - Sáng 26/9, Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025-2030) diễn ra phiên làm việc thứ nhất. Tham dự đại hội có 445 đại biểu đại diện cho 243.544 đảng viên thuộc 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Sáng 26/9, tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bắt đầu làm việc ngày thứ nhất.

Tham dự đại hội có 445 đại biểu chính thức, trong đó 77 đại biểu đương nhiên và 369 đại biểu chỉ định đại diện cho 243.544 đảng viên.

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/9/2025 với 3 phiên làm việc. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở nội dung nghị quyết của các đảng bộ trước khi hợp nhất. Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

dai-hoi-3.jpg
Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng.

Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử khi tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng vừa hợp nhất thành một đơn vị hành chính mới, với diện tích trên 3.190 km², dân số gần 4,7 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 3 toàn quốc; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025; tạo tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.

dai-hoi2.jpg
Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.
dai-hoi1.jpg
Toàn cảnh bên ngoài Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, nơi tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong phiên làm việc sáng 26/9, Đại hội thực hiện bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua chương trình, quy chế làm việc, nội quy Đại hội.

Các đại biểu sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân và Đại hội Đảng các cấp tham gia vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng…

Nguyễn Hoàn
