Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh: Khát vọng mới cho nhiệm kỳ mới

TPO - Ngày 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030, chính thức khai mạc. Đại hội thảo luận, thống nhất những quyết sách quan trọng, xác định khát vọng đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI.

Chặng đường phát triển không ngừng nghỉ

Năm năm qua, Quảng Ninh bước đi trong bối cảnh có nhiều cơ hội, song cũng không ít thách thức. Vượt lên những khó khăn, Đảng bộ và nhân dân tỉnh đã phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết, kiên định và sáng tạo, để đạt được những thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho biết tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2020 – 2025 đạt tới 10,4% mỗi năm. Quy mô nền kinh tế đến năm 2025 ước tính xấp xỉ 395 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đã vượt mốc 11.000 USD.

Không chỉ kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp – dịch vụ được đầu tư đồng bộ, góp phần thay đổi diện mạo tỉnh.

Quảng Ninh đi đầu cả nước trong thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, chỉ còn cấp tỉnh và cấp xã, phường, đặc khu. Bộ máy hành chính vì thế gọn nhẹ, hiệu lực và hiệu quả hơn, tạo nền tảng để thúc đẩy cải cách, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI đã đặt ra những định hướng và mục tiêu đầy quyết tâm.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, các văn kiện trình Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế. Năng lực đổi mới sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, vẫn chưa theo kịp yêu cầu. Phát triển giữa các vùng chưa đồng đều, trong khi áp lực môi trường, quá tải hạ tầng đô thị và các vấn đề xã hội ngày càng lớn. Đây chính là những thách thức mà nhiệm kỳ mới cần tập trung tháo gỡ.

Khát vọng mới cho nhiệm kỳ mới

Trên nền tảng thành tựu và bài học kinh nghiệm, Quảng Ninh đưa ra những định hướng và mục tiêu đầy quyết tâm. Xác định tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025 – 2030 đạt khoảng 12%/năm, đưa quy mô nền kinh tế vươn lên tầm cao mới. Đến cuối nhiệm kỳ, GRDP bình quân đầu người phấn đấu đạt 20.000 USD, gấp gần hai lần so với hiện tại.

Quảng Ninh cũng đặt trọng tâm vào chuyển đổi mô hình tăng trưởng, với kỳ vọng kinh tế số chiếm tới 30% GRDP. Khu vực kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển mạnh mẽ, đóng góp từ 40 đến 45% tổng sản phẩm trên địa bàn.

Để hiện thực hóa, tỉnh dự kiến mỗi năm sẽ thành lập mới khoảng 2.000 doanh nghiệp, đồng thời tập trung phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, nâng tỷ trọng lĩnh vực này lên trên 18% GRDP.

Nghị quyết Đại hội không chỉ nhấn mạnh kinh tế mà còn đề cao phát triển văn hóa, con người, bảo tồn và phát huy bản sắc Quảng Ninh.

Cùng với đó, năng suất lao động phấn đấu tăng bình quân 12%/năm, trong đó đóng góp của nhân tố năng suất tổng hợp (TFP) đạt trên 55%. Quá trình đô thị hóa được đẩy mạnh, nâng tỷ lệ dân cư đô thị lên trên 75%, gắn với việc hình thành những trung tâm đô thị hiện đại, đồng bộ, có sức cạnh tranh trong khu vực. Phát triển văn hóa, con người, bảo tồn và phát huy bản sắc Quảng Ninh, nâng cao chất lượng đời sống và hạnh phúc nhân dân. Song song với đó là giữ vững quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển.

﻿ ﻿ ﻿ Quảng Ninh đang hướng đến một hành trình mới, đầy thử thách nhưng cũng giàu cơ hội để bứt phá mạnh mẽ.

Tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” tiếp tục được khẳng định như sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Đây là giá trị làm nên bản lĩnh và sức mạnh của người Quảng Ninh trong suốt chặng đường đổi mới. Quảng Ninh đang hướng đến một hành trình mới, đầy thử thách nhưng cũng giàu cơ hội, để bứt phá mạnh mẽ hơn, vững vàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.