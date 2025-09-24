Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Luân Dũng
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, tại Quyết định số 2129/QĐ-TTg ngày 23/9, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Bùi Văn Khắng sinh ngày 16/5/1971, quê quán ở xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay là xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên). Ông là Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý công và có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Bùi Văn Khắng từng giữ các chức vụ: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (nay là Chi cục Hải quan khu vực VIII); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Tháng 1/2024, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Đến ngày 19/9, ông Bùi Văn Khắng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. HĐND tỉnh Quảng Ninh sau đó đã bầu ông Khắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, tại Quyết định số 2122/QĐ-TTg ngày 23/9/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Ấn để nhận nhiệm vụ mới (Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng).

Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 23/9/2025.

Luân Dũng
