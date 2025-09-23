Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND hai tỉnh Khánh Hòa và Thanh Hóa

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026. Các Quyết định của Thủ tướng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (22/9/2025).

Cụ thể, theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 16/9.

anh-chup-man-hinh-2025-09-23-luc-112045.png
anh-chup-man-hinh-2025-09-23-luc-112127.png
Ông Nguyễn Hoài Anh (trái) và ông Nguyễn Khắc Toàn.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970, quê ở phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ông Toàn là cử nhân Luật ngành Luật Tư pháp; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Tại Quyết định số 2119/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hoài Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vào ngày 17/9. Ông Nguyễn Hoài Anh sinh ngày 2/5/1977, quê Quảng Nam (cũ), có trình độ Cử nhân Anh văn, Kiến trúc sư, Thạc sĩ Quản lý hành chính công.

Luân Dũng
