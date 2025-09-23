Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND hai tỉnh Khánh Hòa và Thanh Hóa

Cụ thể, theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 16/9.
Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970, quê ở phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ông Toàn là cử nhân Luật ngành Luật Tư pháp; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.
Tại Quyết định số 2119/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Nguyễn Hoài Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vào ngày 17/9. Ông Nguyễn Hoài Anh sinh ngày 2/5/1977, quê Quảng Nam (cũ), có trình độ Cử nhân Anh văn, Kiến trúc sư, Thạc sĩ Quản lý hành chính công.